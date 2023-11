Česko čeká regulace nájmů. Jak to chodí v zemích, kde vlastní bydlení není kult

„Není jiná možnost, jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku, než změnit poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Je to jediný způsob, jak by mohla cena nemovitostí v Česku klesnout,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro SZ Byznys ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Situaci dostupnosti bydlení v Česku do jasnějšího světla staví například zahraniční srovnání, podle kterého Češi potřebují na průměrný byt o 90 metrech čtverečních 14,9 ročního platu, v hlavním městě to je zhruba 19 platů.

V Německu by na něj člověk musel našetřit ročních platů jen 11. V Rakousku by bylo třeba pouze 10. Data vyplývají z Indexu prosperity a finančního zdraví Čechů, který připravuje Česká spořitelna.

„U nás se stalo vlastnické bydlení normou, něčím, co se od člověka očekává, a běda, když založí rodinu nebo celý život žije v nájmu. Není to jeho svobodné rozhodnutí – správná je podle společnosti jen jedna varianta a tu druhou stigmatizuje jako špatnou,“ popsal už dříve v rozhovoru pro SZ Byznys expert Martin Lux z Akademie věd ČR.

„Pokud by se posílily jistoty v nájmu a vyrovnala veřejná podpora obou právních forem, norma o tom, že vlastní bydlení je lepší, by asi nezmizela. Ale každý by se mohl svobodněji rozhodnout, jestli stráví život ve svém a miliony svých úspor a dluhů zamíří do cihel, nebo stráví život v nájmu a stejné miliony vloží raději do svého podnikání, osobního růstu či komplexnějších forem investic,“ dodává Lux.