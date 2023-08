Čína znovu snížila úrokové sazby, chce nahodit ekonomiku váznoucí po covidu

Snížení roční LPR nastalo poté, co čínská centrální banka minulý týden nečekaně snížila úrokovou sazbu u střednědobých a krátkodobých úvěrů. Sazba u jednoletých střednědobých úvěrů (MLF) slouží jako vodítko pro LPR a trhy ji obecně vnímají jako ukazatel budoucích změn úvěrových sazeb.

To, že pětiletá sazba zůstala beze změny, analytiky překvapilo. „Status quo pětileté LPR interpretujeme jako signál, že čínské banky se zdráhají snížit sazby na úkor marže úrokového diferenciálu,“ řekl analytik Ken Cheung, hlavní asijský FX stratég v Mizuho Bank. „Upozornilo to na problém týkající se účinnosti přenosu politických pokynů centrální banky na trh a čínské úřady možná postrádají účinné nástroje na stimulaci sektoru nemovitostí a ekonomiky prostřednictvím uvolnění měnové politiky,“ řekl Cheung. Podle něj neočekávaný výsledek vývoje sazeb by měl být „negativní pro výhled růstu Číny a směnný kurz jüanu“.