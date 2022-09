Covid jako by nebyl. V obchodních centrech se utrácí víc než před pandemií

„Ve druhém čtvrtletí jsme se dostali do hodnot, které byly naprosto překvapující. Zjevně se lidé vrátili do nákupních center. Už několik měsíců po sobě se snižuje obrat online retailerů. Vidíme možná i faktor odložené spotřeby. Lidé dva roky nechodili do center a začalo jim docházet zboží,“ uvedl Tomáš Drtina ze společnosti Incomind, která zpracovává Index návštěvnosti nákupních center.