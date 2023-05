Důchodová reforma stručně. Budeme platit víc, dostaneme méně

Malá reforma, pod kterou se za Ministerstvo práce před dvanácti lety podepsal ředitel odboru sociálního pojištění Jiří Král, například prodloužila povinnost pracovat a odvádět pojistné před důchodem na 35 let. Současný šéf odboru Tomáš Machanec zase pro ministra Jurečku připravil variantu, podle které musí Češi pracovat nejméně 40 let. Za ředitele Krále ministerstvo prosadilo, že se důchodový věk bude zvyšovat i po roce 2030, kdy u většiny populace dosáhne hranice 65 let. Zmíněné pravidlo bylo zrušeno za Sobotkovy vlády, ovšem současné ministerstvo žádá návrat ke Králově variantě.