Evropa hasí průšvih. Drahota a nedostatek elektřiny by Unii mohly zničit

Ale i kdybychom se od společného trhu odpojili, nepomohlo by nám to. „V našem oligopolním prostředí bychom museli zavést tvrdou regulaci cen. Navíc bychom ztratili výhodu toho, že když v Německu hodně fouká, klesá tam dočasně cena elektřiny i na 20 eur za megawatthodinu – a i tyto nízké ceny se k nám přenášejí,“ vysvětluje Šolc.

Na podněty členských států k chystané reformě čeká Evropská komise do 13. února. „Jsou to šibeniční termíny. Komise nesplnila slib odstartovat veřejný konzultační proces již 23. prosince, bruselští úředníci odjeli v klidu na Vánoce a posunuli tak zahájení o měsíc. Na zpracování připomínek a návrhů zbyly tři týdny, což pro základ budoucího řešení nebudí důvěru,“ stěžuje si Zdeněk Fousek, předseda Asociace energetických manažerů.

Český návrh do debaty o budoucnosti trhu, na němž pracuje Ministerstvo průmyslu, není hotový. Podle náměstka ministra Reného Neděly bude mít Česko čtyři základní požadavky: „Zaprvé, podpora výstavby nových elektráren musí být technologicky neutrální,“ říká. V praxi jde hlavně o to, aby státy mohly vedle solárů či větrníků podporovat třeba stavbu jaderných elektráren."

Dále jde podle Neděly o to, aby legislativa usnadňovala dlouhodobé kontrakty. Dosud tlačila spíš na krátkodobé „spotové“, což komplikuje výstavbu elektráren. „Investice v energetice plánujete na desetiletí a investor se nemůže pouštět do projektu, u kterého nemá zajištěný odběr elektřiny. Když děláte obchody nakrátko, nezajistíte dlouhodobé investice,“ vysvětluje exšéf ČEZ a bývalý vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl.

„Celkově nám půjde o to, aby po reformě přibyly na trhu záchranné mechanismy pro případ jeho selhání. A také motivace investorů pro to, aby se konečně začalo stavět,“ shrnul Neděla.

Jedním ze zvažovaných řešení je oddělení trhu s elektřinou z podporovaných nízkoemisních elektráren a trhu s elektřinou z fosilních zdrojů. Drahý plyn by pak nezdražoval veškerou elektřinu a snížily by se obří zisky výrobců s provozně levnější flotilou. Objeví se jistě i další modely.

V zásadě jsou podle Pavla Šolce všechna reálná řešení jen různými variantami dvou základních: „Buď jsou to odvody z prodeje elektřiny nad určitým cenovým stropem. Nebo druhá varianta, při níž výrobce musí na trh nabídnout veškerou produkci jen za náklady plus nějaký přiměřený zisk, ne dráž. Prostě buď necháte nejdřív prostor, aby výrobci vytvořili i vysoké zisky, ale pak ty zisky přetáhnete přes státní rozpočet a přerozdělíte. Nebo rovnou řeknete, že na trh nemohou výrobci vstupovat s vysokou prémií,“ vysvětluje Šolc. „Myslím, že druhý mechanismus je pro zákazníky a celou ekonomiku lepší, protože poskytuje už v okamžiku zrodu lepší signály,“ dodává.

„Stačilo by, aby každá země měla smluvně zajištěnou dodávku elektřiny na dlouhodobou spotřebu. Měla by platit povinnost prokázat Evropské komisi, že státy mají zajištěnu dodávku elektřiny či plynu například na období 20 let ze 60 procent, na 15 let ze 70 procent, na 10 let z 80 procent a na pět let z 90 procent,“ popisuje.