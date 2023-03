Banka Credit Suisse má potíže, ale její akcie dnes letí nahoru

Poskytnutý úvěr by měl být zajištěn aktivy banky. Banka dále uvedla, že hodlá nabídnout zpětný odkup deseti prioritních dluhových cenných papírů denominovaných v amerických dolarech za celkovou hodnotu až 2,5 miliardy dolarů a čtyř prioritních dluhových cenných papírů denominovaných v eurech za celkovou hodnotu až 500 milionů eur.

„ECB bude mít na dnešním zasedání dost práce. Doposud bojovala především s inflací. Aktuální panika na evropských trzích, zejména bankovních, však posiluje riziko narušení finanční stability. Pokud by centrální banka uznala, že problémy Credit Suisse mají potenciální přesah do dalších bank, musela by tomu přizpůsobit nejen své březnové rozhodnutí, ale i další postup, dokud se situace neuklidní,“ napsal analytik devizových trhů Jan Berka z finančního portálu Roklen24.