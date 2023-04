Naděje a ostrý pád. Akcie konkurenta Tesly ztrácí 90 procent hodnoty

Podle finančního blogera Chrise Neigera vyžaduje rozjezd nové společnosti vyrábějící elektromobily spoustu času a peněz, což se u Rivianu ve čtvrtém kvartálu loňského roku projevilo poklesem volné hotovosti o 1,74 miliardy dolarů. Loňský rok společnost zakončila s volnými prostředky ve výši přibližně 12 miliard dolarů, což je dostatečně velká částka na to, aby ji udržela v chodu až do roku 2025.

Nieger ale upozorňuje, že situace Rivianu s cash flow se zhoršuje. Společnost má totiž několik let záporný volný peněžní tok, což znamená, že utrácí více, než vydělá. „Na konci roku 2021 to bylo celkem 4,4 miliardy dolarů, ale v roce 2022 už 6,4 miliardy dolarů,“ napsal pro finančně poradenskou společnost The Motley Fool.

Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že konkurenční Tesla v poslední době snižuje ceny vozidel, což by mohlo zvýšit tlak na Rivian, aby učinil totéž. Firma zatím tvrdí, že její poptávka je robustní a že ceny snižovat nehodlá. Pokud by přeci jen musela ceny snížit k udržení konkurenceschopnosti, mohlo by to znamenat další tlak na její finanční situaci.