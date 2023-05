Nejmladší trh pražské burzy slaví pět let, většina akcií na něm ale padá

„Před pěti lety, konkrétně 2. května 2018 v 15:37 hodin, byla přijata historicky první objednávka v rámci úpisu nových firem mířících na trh Start. Šlo o objednávku 1250 kusů akcií společnosti Prabos Plus. Úpis byl úspěšně završen 15. května 2018. Spolu se společností Prabos na trh vstoupila i společnost Fillamentum. Tyto dvě firmy se staly historicky prvními emisemi obchodovanými na trhu Start,“ připomíná první zásadní momenty trhu finanční web Patria Finance.

Na trhu Start se v rámci pětiletého výročí nyní chystá několik novinek a asi tou nejzásadnější bude změna režimu obchodování s akciemi. Doposud jsou emise obchodovány v rámci samostatných aukcí jednou denně od 9:00 do 12:30.

To v praxi znamená, že do 12:30 neprobíhají žádné obchody a dochází pouze ke sběru objednávek. Teprve ve 12:30 dojde k jejich spárování v systému burzy a k jednomu velkému obchodu za cenu, aby byl zobchodovaný objem co nejvyšší.