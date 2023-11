Bankéřka vypráví, jak banka chránila klienty před podvodníky. A jak neuspěla

Je to obrovské téma, do kterého dnes banky musí neuvěřitelně investovat. Ten vývoj souvisí s tím, jak se lidé přesouvají do mobilního světa. Realizují okamžité platby, ale na druhé straně jsou subjekty, které mají motivaci opačnou a chtějí z této rychlosti těžit. Fenomén dnešní doby je, že se od ukradené identity či phishingu přesouváme k podvodům. Princip phishingu byl, že vám ukradnou identitu a provedou co nejvíc transakcí, než si toho všimnete. Princip podvodu je jiný, vy jako klient se stanete součástí toho podvodu, uvěříte tomu a jedete v tom docela dlouhou dobu, třeba půl roku. A stanete se fanouškem toho podvodu.

Využíváme i jazykové modely umělé inteligence. V rámci verze, kterou jsme našim zaměstnancům dali k dispozici, měsíčně evidujeme téměř čtvrt milionu dotazů. Lidé se s tím učí pracovat, a to je přesně to, co chceme. Je to skutečně věc, která může změnit styl práce.

Mluvilo se o tom, že by umělá inteligence mohla ovlivnit pracovní místa u rutinní práce, ale například pracovníci v oblasti IT se bát nemusí. Co paradoxně my nyní sledujeme, je, že AI by dokázala velmi pomoci s obsahem práce, kterou vykoná například juniorní developer v IT, a to až do takové míry, že by jej mohla nahradit. Práci to ale rozhodně nenahradí těm, kteří pracují přímo s klientem. Tam se má umělá inteligence ještě hodně co učit, aby uměla přinést ten vztah a emoce, tak jako to umí živý člověk.