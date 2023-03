Do dvou let bude třetina světového lithia čínská

Do dvou let by Čína mohla kontrolovat třetinu světových zásob lithia, kovu používaného pro výrobu baterií. Pro Bloomberg to uvedla švýcarská banka UBS AG, která očekává, že čínské doly, včetně těch kontrolovaných Čínou v Africe, zvýší do roku 2025 produkci až na 705 000 tun.