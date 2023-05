Katar varuje Evropu: Nemusíte mít dost plynu

Na ekonomickém fóru v katarském Dauhá upozornil katarský ministr energetiky Saad al-Kaabi na podle něj hrozbu nedostatku zemního plynu pro Evropu. Myslí si, že transformace na obnovitelnou energetiku bude odrazovat od investic do fosilních paliv a povede k nedostatku zemního plynu v nadcházejících desetiletích.

„V budoucnu bude velký nedostatek plynu, a to především kvůli tlaku na transformaci energetiky, který je podle nás velmi agresivní,“ řekl Saad al-Kaabi, kterého citovala agentura Bloomberg . „Ekonomická stabilita a odpovědnost za životní prostředí se vzájemně nevylučují. Musíte mít obojí,“ zdůraznil ministr.

Ceny plynu se v tomto roce oproti minulému výrazně propadly, za což může hlavně mírná zima. Díky ní a úsporám se podařilo zimní měsíce překlenout a vyjít z nich s relativně plnými zásobníky – a to i přes výpadek ruských dodávek plynovodem Nord Stream. Z téměř 300 eur za MWh nyní ceny spadly ke 30 eurům za MWh.

„Jediné, co letos zachránilo lidstvo a Evropu, byla teplá zima a zpomalení ekonomiky ve světě. Pokud se ekonomika vrátí v roce 2024, to nejhorší nás teprve čeká,“ řekl al-Kaabi.

„Až bude správný čas a my to budeme schopní zvládnout po technické stránce, určitě uděláme víc,“ reagoval ministr na to, že Katar možná bude chtít zvýšit svou kapacitu nad 126 milionů tun ročně. Zatím však rozhodnutí nepadlo.