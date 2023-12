Komu to „skočí hodně“: Spočítejte si, kolik budete platit za elektřinu

Největší český dodavatel elektřiny, ČEZ Prodej, tehdy nabízel smlouvu s fixací na tři roky. Pokud by klienti na jejím konci v říjnu 2024 zůstali u stejné firmy a přešli na její produkt na dobu neurčitou, čekal by na ně skok o více než polovinu v případě nejběžnější sazby D02d. Pokud by elektřinou poháněli třeba přímotop nebo tepelné čerpadlo, vysály by jim platby za elektřinu z peněženky dokonce o 77 procent víc.