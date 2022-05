Náhrada za ruskou ropu: Vídeň podpoří rozšíření ropovodu vedoucího do Česka

Rakouský kancléř Karl Nehammer je podle premiéra Petra Fialy (ODS) připraven podpořit rozšíření kapacity ropovodu TAL (Transalpinský ropovod). Česko by tak mělo zajištěnu dostatečnou kapacitu pro případ, že by nemohlo využívat ropu z Ruska. Fiala to řekl na úterní tiskové konferenci po jednání lídrů vlád v Praze. S Nehammerem se též shodl na nutnosti spolupráce se zeměmi, které mohou budovat a rozšiřovat kapacity plynovodů a budovat nové LNG terminály.