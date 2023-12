Proti kašli a inflaci. Penta vydá balík dluhopisů Dr. Max

S příslibem zhodnocení ve výši 8,5 procenta ročně, což odpovídá letošní říjnové meziroční inflaci, se nabídka jeví jako zajímavá investice. A to i v kontextu očekávaného snížení úrokových sazeb ČNB v dohledné době, což se projeví nižšími úroky například na spořicích účtech a termínovaných vkladech, které v současnosti nesou kolem šesti procent ročně.

Úpis dluhopisů poběží do poledne 8. prosince 2023 a hodnota jednoho dluhopisu je 10 tisíc korun. Drobní investoři si je mohou zakoupit u některé z tuzemských bank nebo skrze obchodníka s cennými papíry. Velká část těchto bondů by zároveň mohla přitéct do portfolií mnoha dluhopisových fondů.