Bitcoin „dospívá“. Méně se s ním spekuluje, více se drží jako jistota

Ten rozhodl, že americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) neměla zamítat žádost společnosti Grayscale o povolení vytvořit bitcoinový burzovně obchodovaný fond (ETF). To je produkt, který by umožnil investorům obchodovat s cenou bitcoinu na burze, aniž by museli samotné bitcoiny vlastnit.