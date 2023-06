Euro možná dostane digitálního bratra. EU zveřejnila návrh

Evropská komise představila reformní balíček s cílem aktualizovat deset let stará pravidla a otevřít trh plateb. Stěžejním bodem je i zavedení digitálního eura, které by mělo snížit závislost Evropy na platebních společnostech mimo EU, mezi něž patří americké silné duo Mastercard a Visa.

Stejně jako v současné době bankovky a mince by rovněž digitální euro bylo univerzálním platebním prostředkem v celé eurozóně. Navrhovaný status zákonného platidla pro digitální euro by zajistil, že bude široce jako oficiální platební prostředek přijímáno.

Zároveň zabraňuje nadměrným poplatkům pro obchodníky. Nabízelo by totiž možnost přímých transakcí mezi kupujícími a prodávajícími, tedy bez potřeby prostředníků. Tím by se eliminovala nutnost používání tradičních platebních bran a zprostředkovatelů, kteří obvykle účtují poplatky za zpracování transakcí.

Navrhované právní předpisy navíc podporují ochranu soukromí a údajů uživatelů a zároveň minimalizují rizika praní špinavých peněz a financování terorismu. Zaručují dále „offline“ platby, tedy bez nutnosti připojení k internetu. To by mělo všem plátcům poskytnout stejnou úroveň anonymity jako při platbě v hotovosti.

Zjišťovací fáze projektu digitálního eura skončí v říjnu 2023. Poté Rada guvernérů ECB rozhodne, zda přejde do další fáze projektu. V té by ECB dále rozvíjela a testovala technická řešení a obchodní mechanismy. Případné rozhodnutí Rady guvernérů o vydání digitálního eura by bylo přijato až po přijetí legislativního předpisu.

Digitální euro by totiž mohlo například přinést snížení nákladů spojených se správou spořicích účtů, jako jsou poplatky za vedení účtu. Rovněž by mohlo nabízet rychlé transakce bez nutnosti čekání na vyrovnání mezi bankami.

Podle odborníků rovněž existují obavy, že digitální euro by umožnilo rozsáhlé sledování finančních transakcí jednotlivců a ohrozilo by jejich soukromí. Centrální banka by mohla shromažďovat a analyzovat finanční data, což by vedlo k nedostatku osobní svobody. Digitální měna by podle nich také mohla být vystavena riziku kybernetických útoků a podvodů.