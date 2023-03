Nákupy z Polska jsou nejlevnější od roku 1995. Silná koruna poráží i zlotý

Pro české domácnosti je aktuální kurz polského zlotého dobrou zprávou, pomáhá totiž snižovat ceny dovážených produktů včetně potravin. Polsko je třetím největším dovozcem zboží do Česka po Německu a Číně. V roce 2022 se hodnota dovozu z Polska zvýšila o 18 procent z 347 na 411 miliard korun.

„Kurz koruny vůči polskému zlotému se odvíjí především od jejich aktuální síly vůči euru. Zatímco polská měna od začátku roku 2022 oslabila oproti euru zhruba o dvě procenta, koruna naopak posílila o necelých pět procent. V letošním roce však očekáváme postupné posilování polské měny, naopak koruna by měla v průběhu roku vůči euru část svých zisků odevzdat,“ odhaduje Tomáš Kudla, obchodní ředitel společnosti Ebury pro Česko a Slovensko.

„Česká národní banka v uplynulém roce provedla řadu měnových intervencí, aby udržela kurz koruny. To je základní rozdíl v politice obou centrálních bank. ČNB udržovala silnější kurz koruny, protože považovala za důležitější zachovat hodnotu měny. Polsko naproti tomu spoléhalo na oslabení zlotého, aby posílilo konkurenceschopnost polské ekonomiky ve světě. Která z těchto strategií je účinnější, se ukáže až v dlouhodobém horizontu,“ uvedl analytik Pawel Majtkowski z investiční platformy eToro.

„Neočekává se žádná významná podpora krocení inflace fiskální politikou. A to kvůli obavě z nepřízně voličů. Panuje i jeden další faktor, který Polsku podráží u investorů nohy oproti Česku. Tím jsou opakované dlouhodobé spory s Bruselem a tedy hrozící omezení dotací z unijních rozpočtů. Velkou podporou Ukrajině Polsko tento svůj problém pouze pozastavilo,“ upozornil Valent.

Přestože polský zlotý by měl v tomto roce vůči koruně spíše posílit, české firmy dovážející zboží z Polska můžou z aktuálního kurzu těžit ještě několik let. Řada z nich se aktuálně začala zajímat o možnosti kurzového zajištění polského zlotého, tedy o fixaci stávajících cen na další roky.

„Pro importéry se v tuto chvíli otevírá poměrně vzácná příležitost, kdy je koruna na jedné straně na historických maximech vůči zlotému, na druhou stranu obě ekonomiky mají podobně vysoké úrokové sazby a očekává se, že to tak nějakou dobu ještě zůstane. To znamená, že společnosti jsou schopné si aktuální kurz zafixovat i na několik let dopředu,“ říká Kudla z Ebury.