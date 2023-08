Rubl míří ke dnu. Moskva zuří, ale centrální banka zůstává klidná

Zatímco se hodnota rublu propadala, Oreškin pro tiskovou agenturu TASS uvedl, že Kreml si přeje silnou měnu. Očekává tedy brzké kroky ruské centrální banky, aby se situace vrátila do „normálu“. Hovořil také o intervenci, která by přiměla centrální banku, aby zakročila dřív než na dalším zasedání bankovní rady plánovaném na 15. září.

Aby Rusko propad rublu zastavilo, mohlo by zavést ještě přísnější kapitálové kontroly. Další možností by bylo zvýšení úrokových sazeb, k čemuž se centrální banka vzhledem k vysoké inflaci již odhodlala.

Banka by podle něj mohla razantně zvýšit sazby na 20 procent, jako to udělala krátce poté, co Rusko zahájilo útok na Ukrajinu. Propad rublu by podle ekonoma zastavilo i zvýšení hlavní sazby na 15procentní úroveň.