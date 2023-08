Cena slavného burgeru ukázala, jak moc je koruna podhodnocená

To znamená, že při české ceně burgeru 105 Kč by měl být kurz 19,89 Kč/EUR. Na konci minulého měsíce však stálo jedno euro 23,87 koruny.

„Základní myšlenkou je, že americký burger je mezinárodně dostupným produktem prodávaným pod značkou McDonald's ve více než 100 zemích světa. Tím pádem by cena Big Macu měla být ovlivněna různými ekonomickými faktory v jednotlivých zemích, jako jsou náklady na suroviny, mzdy či inflace,“ píše The Economist .

V tomto kontextu koruna již nevychází tak podhodnocená jako u základního Big Mac indexu. Vůči dolaru to bylo ke konci července o 1,8 procenta. Tak velký rozdíl nepanuje ve vztahu k euru. Podle indexu je koruna podhodnocená o 15 procent (oproti 17 procentům v základní verzi, viz v textu výše).

„Euro by pak mohlo být ještě výrazněji nadhodnoceno. V eurozóně je stále vysoká inflace a boj s ní bude vyžadovat ještě vyšší úrokové sazby. Oslabit by naopak mohla česká koruna, kde trh již postupně vyhlíží první snížení úrokových sazeb. K tomu by mohlo dojít možná již tento rok. ČNB navíc formálně ukončila intervence na podporu české koruny, ta by tak mohla v následujících měsících výrazněji oslabit,“ odhaduje analytik.