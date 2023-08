ČNB očekává další pokles koruny. Příští dovolená se prodraží

Pevná lana, která více než rok těsně obepínala českou měnu, povolují. Uzdy se rozhodla popustit Česká národní banka (ČNB), která po svém čtvrtečním zasedání trhům oznámila, že formálně ukončuje intervenční režim započatý v květnu loňského roku. Byť současně sdělila, že koruně kdykoliv přispěchá na pomoc, pokud by její kurz oslabil na takovou úroveň, která by ohrožovala cenovou a finanční stabilitu země.

A podle čerstvě zveřejněné prognózy z dílny ČNB se rýsuje její další oslabení. Průměrný kurz v příštím roce by měl být 24,70 Kč/EUR, tedy asi o padesátník slabší oproti aktuálním hodnotám. Tento předpokládaný pokles kurzu se pravděpodobně propíše do peněženek Čechů, zvláště těch, kteří se v příštím roce chystají na zahraniční dovolenou do zemí platících eurem. Dovolená pro ně bude nejspíš o něco dražší.