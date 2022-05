Strach z nového guvernéra. Koruna rychle oslabuje

„Investoři už v pátek reagovali výprodeji koruny na signály o tom, že novým guvernérem ČNB by se podle zákulisních zpráv měl stát 1. července nynější člen její bankovní rady Aleš Michl. Pro korunu by z toho plynulo, že by se o něco snížil tlak na její dlouhodobé posilování,“ uvedla ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová.