Radil Babišovi, teď usedne do čela ČNB. Kdo je nový guvernér Michl

Michl začínal jako ekonomický novinář v Hospodářských novinách, působil jako poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. Od roku 2006 do roku 2015 byl ekonomem a investičním stratégem Raiffeisenbank.

Schopnosti prodat svou práci teď může využít i v nové roli guvernéra České národní banky, ve které je třeba srozumitelně vysvětlovat veřejnosti měnovou politiku a snažit se řídit tzv. inflační očekávání. To se současné gardě příliš nedaří, přičemž i díky kombinaci dalších nepříznivých faktorů dubnová inflace v Česku vystoupala na 14,1 procenta, tedy nejvýš za 30 let.

Lidé v České národní bance – i ti, kdo Michla rádi nemají – přitom oceňují, že se nebojí zpochybnit matematické modely, které bankovní radě předkládá analytické oddělení. „Jsou to často vlastně jen sofistikované trojčlenky, které pracují s určitými předpoklady,“ říká zaměstnanec ČNB pod podmínkou anonymity. Řada radních má z odborných sekcí totiž často až příliš velký respekt.

Zpět ale k Michlovým začátkům. Poté, co radil Martinu Jahnovi, působil v letech 2006 až 2015 jako ekonom a investiční stratég Raiffeisenbank. Tam zanechal rozporuplnou stopu. „Aleš Michl byl největší personální omyl mé kariéry. Byla s ním komplikovaná spolupráce,“ říká jeho bývalý nadřízený v Raiffeisenbank Pavel Mertlík, bývalý ministr financí a dnes rektor Škoda Auto Vysoké školy.

Problém přišel až s nástupem pandemie. Babiš nejdřív – už jako premiér – zareagoval velmi dobře, protože do zastavené ekonomiky napumpoval peníze. Nicméně otevřená fiskální stavidla pokračovala i v roce 2021, takže se Česko stalo evropským premiantem v zadlužování.

Michl předpokládá, že na počátku července, kdy nastoupí do své funkce, bude inflace stále kolem 15 procent a jeho cílem je ji vrátit na úroveň 2 procenta. „Předpokládám, že to bude trvat dva roky. Nicméně inflace je nákladová, je to inflace dovezená, hlavně přes vyšší ceny energií. Jak jsme se přesvědčili, tak zvyšování sazeb tuto inflaci nijak příliš nesnižuje,“ uvedl Michl u prezidenta.