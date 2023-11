Elektřina v roce 2024: Část zákazníků čeká cenový náraz

V minulých letech řešily domácnosti zejména celkovou cenu elektřiny a někdy také cenu za silovou složku, která tvoří zhruba 60 % celku. Po změnách v pondělí se ale stále více mluví také o regulované složce.

Regulovanou složku neurčují dodavatelé, ale Energetický regulační úřad (ERÚ). Od začátku příštího roku má podle předběžného návrhu (konečné rozhodnutí zveřejní až 30. listopadu) vzrůst domácnostem poměrně výrazně, a to proto, že loni část poplatků za distribuci a systémové služby platil stát a poplatek za obnovitelné zdroje na sebe převzal úplně. Od roku 2024 však energie dotovat nechce.

Největší cenový náraz pocítí lidé, kteří si zafixovali ještě relativně nízkou cenu elektřiny v roce 2021. Mezi ně mimo jiné patří i bývalí zákazníci Bohemia Energy. Podle dat společnosti Kalkulátor.cz je těchto lidí na trhu cca 400 tisíc. Nízké ceny jim však po vypršení tříleté fixace přestanou příští rok platit, a nárůst tak bude o to výraznější. Značně jim vzroste cena silové složky, ale i regulované.

Například tříletá fixace u ČEZ z října 2021 měla cenu čisté elektřiny pro ty, kteří elektřinou svítí, vaří a používají ji pro běžné spotřebiče, stanovenou na 2600,29 Kč s DPH, celková cena pak odpovídala 4742,6 Kč s DPH za MWh. Tehdy totiž cena distribuce odpovídala 1995,17 Kč za MWh, za systémové služby se platilo 112,89 Kč plus další poplatky a daně.

Kolik zaplatí za elektřinu „fixaři“ z dob Bohemia Energy Sazba D02d D25d D57d Rok 2021 2024 2021 2024 2021 2024 Cena silové elektřiny (za MWh) 2 600,29 4 791,60 2 586,98 4 791,60 2 430,89 4 791,60 Cena silové elektřiny NT (za MWh) – – 2 455,09 4 791,60 2 430,89 4 791,60 Cena distribuce (za MWh) 1 995,17 2 499,23 2 080,72 2 672,21 254,06 804,23 Cena distribuce NT (za MWh) – – 164,45 530,09 156,66 530,09 Systémové služby (za MWh) 112,89 311,78 112,89 311,78 112,89 311,78 POZE (roční platba) 1 497,38 1 497,38 2 156,22 2 156,22 4 911,39 4 911,39 Roční platba za jistič 1 292,28 2 439,36 1 611,72 2 947,56 4 530,24 5 808,00 Stálá platba (za rok) 1 292,28 1 858,56 1 147,08 1 669,80 1 147,08 1 669,80 Celková cena za silovou elektřinu 6 501 11 979 9 081 17 250 19 933 39 291 Celková cena za regulovanou složku a stálou platbu 9 352 12 823 9 439 13 746 12 899 19 575 Celkem za rok 15 853 24 802 18 520 30 996 32 833 58 866 Změna: 56,5 % Změna: 67,4 % Změna: 79,3 % Pozn.: sazba D02d, jistič do 3 x 20 A včetně, roční spotřeba 2,5 MWh, sazba D25d, jistič do 3 x 25 A včetně, roční spotřeba 3,6 MWh (VT 51 %, NT 49 %), sazba D57d, jistič do 3 x 25 A včetně, roční spotřeba 8,2 MWh (VT 12 %, NT 88 %), bez dalších regulovaných plateb, distribuční území ČEZ, v roce 2021 fix na tři roky s cenami od 1. 10. 2021, v roce 2024 smlouva na dobu neurčitou u ČEZ, v Kč vč. DPH Pramen: ceník ČEZ, návrh ERÚ

Po skončení smlouvy mají tito zákazníci samozřejmě řadu možností, který z produktů na trhu zvolit, pakliže si nenechají smlouvu automaticky prodloužit. Pokud by si však v příštím roce tyto domácnosti sjednaly u ČEZ produkt na dobu neurčitou s cenou platnou od začátku roku 2024, stoupne jim částka jen u silové složky o 84 procent na 4791,6 Kč za MWh s DPH. Konečná cena za MWh pak stoupne o 45,7 procenta na 6912,52 Kč za MWh včetně DPH.

Průměrná roční spotřeba v sazbě D02d je podle ERÚ 2,5 MWh. Celkové roční náklady za elektřinu tak běžné domácnosti vzrostou z 15 853 Kč na 24 802 Kč, tedy o 56,5 procenta.

Připlatí si rovněž ti, kteří elektřinou ohřívají vodu. Ti platili v době fixace za čistou elektřinu 2586,98 Kč, ale až jim smlouva vyprší, může jim cena stoupnout na 4791,6 Kč s DPH. Regulovaná složka jim zdraží o necelých 600 Kč na 2672,21 Kč včetně DPH. Roční náklady na ohřev vody elektřinou a další spotřebu tak „bohemkářům“ vzrostou o 67,65 procenta. Poslední tři roky platili 18 520 Kč při průměrné roční spotřebě 3,6 MWh. S novým produktem však budou hradit 30 996 Kč ročně.

Největší nárůst však čeká ty, kteří mají sazbu D57d, což znamená, že elektřinou také vytápějí dům. Konkrétně jde o rozdíl 97 procent u částky za silovou elektřinu, jež stoupne z 2430,89 Kč za MWh s DPH na 4791,60 Kč. Ještě větší nárůst je patrný u distribuce, kdy místo 254,06 Kč z roku 2021 zákazník zaplatí 804,23 Kč za MWh. Pokud se v této sazbě a spotřebě 8,2 MWh elektřiny zohlední roční náklady, dojde k jejich navýšení o 79 procent – z 32 833 Kč na 58 866 Kč.

Většina domácností má však se svým dodavatelem sjednaný produkt na dobu neurčitou. Takových zákazníků jsou na trhu miliony. Proto SZ Byznys v ilustračních příkladech operuje s ceníky na neurčito, u nichž může dodavatel cenu v průběhu roku měnit. Ovšem pro meziroční srovnání cen a nákladů jsou použity ceníky platné na začátku kalendářního roku.

Ze srovnání ceníků elektřiny na dobu neurčitou šesti největších dodavatelů energií – ČEZ, E.ON, PRE, innogy, Centropol a MND – vychází, že meziročně se cena elektřiny kvůli nárůstu regulované části zvýší o jednotky procent za MWh, i navzdory poklesu silové složky.

Kolik stojí elektřina Domácnost svítí a využívá běžné spotřebiče Dodavatel E.ON ČEZ Centropol Innogy MND PRE Cena silové elektřiny (za MWh) 4 793,00 4 791,60 5 118,30 5 111,04 5 190,00 5 627,71 Cena distribuce (za MWh) 2 499,23 2 499,23 2 499,23 2 499,23 2 499,23 2 499,23 Systémové služby (za MWh) 311,78 311,78 311,78 311,78 311,78 311,78 POZE (roční platba) 1 497,38 1 497,38 1 497,38 1 497,38 1 497,38 1 497,38 Roční platba za jistič 2 439,36 2 439,36 2 439,36 2 439,36 2 439,36 2 439,36 Stálá platba (za rok) 1 440,00 1 858,56 1 408,44 1 698,84 1 884,00 1 582,68 Celková cena za silovou elektřinu 11 983 11 979 12 796 12 778 12 975 14 069 Celková cena za regulovanou složku a stálou platbu 12 404 12 823 12 373 12 663 12 848 12 547 Celkem za rok 24 387 24 802 25 169 25 441 25 823 26 616 Pozn.: sazba D02d, jistič do 3 x 20 A včetně, bez dalších regulovaných plateb, roční spotřeba 2,5 MWh, distribuční území ČEZ, smlouva na dobu neurčitou u daného dodavatele, v Kč vč. DPH, data k 3. 11. 2023 Pramen: ceníky dodavatelů, návrh ERÚ

Obecně se jako nejlevnější od nového roku jeví produkt na dobu neurčitou u ČEZ. Silovou elektřinu má v sazbě D02d z šestice srovnávaných dodavatelů levnější jen E.ON, a to pouze o 1,4 Kč s DPH. Vlivem vysoké měsíční platby však při zohlednění roční spotřeby a veškerých nákladů v ceně elektřiny vychází o 415 Kč za rok dráž než ČEZ.

Podle nabídky ČEZ platné od ledna 2024 pro domácnosti, které elektřinou svítí, napájejí běžné spotřebiče, případně na ní i vaří, meziročně klesne cena silové elektřiny. Od ledna 2023 totiž tito zákazníci platí cenu na úrovni vládního stropu, tedy 6050 Kč za MWh včetně DPH. Od příštího roku je však bude silová elektřina stát o 1259 Kč vůči stropu méně.

Roční náklady průměrné rodiny s tímto produktem se při spotřebě 2,5 MWh vyšplhají z 23 943 Kč ročně na 24 802 Kč včetně DPH především kvůli růstu regulované složky. V porovnání s platbami roku 2022 budou náklady ještě vyšší, a to o 28,8 procenta. Z úrovně 19 255 Kč za rok je totiž zvedla naopak rostoucí cena čisté elektřiny, jelikož po celý rok 2022 zákazníci ČEZ platili 3775 Kč za MWh.

U E.ON jsou meziroční rozdíly nižší. Vytváří je především stálá měsíční platba a nepatrný rozdíl v silové elektřině. Za rok zaplatí zákazník E.ON v sazbě D02d od ledna 2024 24 387 Kč. Letos má náklady o tři procenta nižší, tedy 23 684 Kč. V porovnání s cenami platnými v roce 2022 (od února) však zaplatí o 60 procent více. Tehdy roční náklady na elektřinu tvořily 15 192 Kč.

Innogy od začátku prosince 2023 snižuje u produktu na neurčito cenu silové elektřiny na 5111,04 Kč za MWh s DPH. To se sice odrazí i v ročních nákladech domácností se sazbou D02d, ale pokles nakonec vymaže nárůst regulované složky. V roce 2023 by odběratelé zaplatili za silovou elektřinu 12 778 Kč s DPH, což je o 2347 Kč méně než letos. Regulovaná složka však ročně naroste o 3845 Kč na 12 663 Kč. Celkové roční náklady při průměrné spotřebě vzrostou z 23 943 Kč včetně DPH o 6,3 procenta na 25 441 Kč.

Centropol chce sice cenu do začátku příštího roku ještě snížit, nyní však jeho zákazníci na dobu neurčitou platí 5118 Kč za MWh čisté elektřiny. Při zohlednění veškerých dalších nákladů a spotřeby průměrné domácnosti by se její platba zvedla meziročně o 5,1 procenta. Z 23 943 Kč, které by za rok zaplatili zákazníci pod cenovým stropem, částka vzroste na 25 163 Kč, především vlivem regulované složky.

Co tvoří regulovanou složku ceny elektřiny? Do regulované složky ceny elektřiny spadá: Platba za distribuované množství elektřiny (inkasuje ji distributor energie a mimo jiné putuje na úpravy distribuční sítě, díky které se elektřina z výrobny dostává až do zástrčky spotřebitele, platí se za MWh).

Poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE, jde na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především solárních elektráren vybudovaných během prvního solárního boomu, hradí se za MWh).

Cena za systémové služby (příjemcem je provozovatel tuzemské přenosové soustavy ČEPS, který zajišťuje rovnováhu výroby a poptávky, aby nedošlo k výpadku dodávek, platí se za MWh).

Měsíční platba za příkon dle velikosti jističe (do platby za jistič se promítá růst všech ostatních položek v regulované složce, platí se každý měsíc za odběrné místo).

Cena za činnost operátora trhu (tvoří ji poplatek za činnost Energetického regulačního úřadu, náklady na administraci související s výplatou a administrací POZE a cena související se zúčtováním odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny, platí se měsíčně za odběrné místo).

Druhým nejdražším dodavatelem je MND. Zákazníci pocítí meziroční nárůst nákladů o 7,9 procenta. MND totiž garantuje stejnou, nebo nižší cenu silové elektřiny (5 190 Kč) do března 2024. Roční platby vzrostou z 23 942,66 na 25 823,26 Kč za 2,5 MWh.

Cena silové elektřiny u PRE letos klesla z 6050 Kč na 5627,71 Kč s DPH. V nejběžnější sazbě D02d tak lidé od ledna zaplatí 26 616 Kč ročně, letos by díky zastropování platili 23 827 Kč. Cena pro příští rok se oproti letošku zvýší o 11,7 procenta.

Pokud domácnost elektřinou ohřívá nad rámec běžné spotřeby i vodu, tak ji čistá elektřina vyjde levněji, ale její distribuce se meziročně prodraží. Oproti cenám ze začátku roku 2023 jde o růst o jednotky procent.

Kolik stojí elektřina Domácnost ohřívá elektřinou vodu Dodavatel E.ON ČEZ Innogy MND Centropol PRE Cena silové elektřiny VT (za MWh) 5 009,00 4 791,60 5 111,04 5 312,00 5 428,06 5 506,71 Cena silové elektřiny NT (za MWh) 4 508,00 4 791,60 5 111,04 4 835,00 5 428,06 5 264,71 Cena distribuce VT (za MWh) 2 672,21 2 672,21 2 672,21 2 672,21 2 672,21 2 672,21 Cena distribuce NT (za MWh) 530,09 530,09 530,09 530,09 530,09 530,09 Systémové služby (za MWh) 311,78 311,78 311,78 311,78 311,78 311,78 POZE (roční platba) 2 156,22 2 156,22 2 156,22 2 156,22 2 156,22 2 156,22 Roční platba za jistič 2 947,56 2 947,56 2 947,56 2 947,56 2 947,56 2 947,56 Stálá platba (za rok) 1 440,00 1 669,80 1 524,60 1 884,00 1 408,44 1 582,68 Celková cena za silovou elektřinu 17 151 17 250 18 400 18 284 19 541 19 398 Celková cena za regulovanou složku a stálou platbu 13 516 13 746 13 601 13 960 13 484 13 659 Celkem za rok 30 667 30 996 32 000 32 244 33 025 33 057 Pozn.: sazba D25d, jistič do 3x25 A včetně, bez dalších regulovaných plateb, roční spotřeba 3,6 MWh (VT 51 %, NT 49 %), distribuční území ČEZ, smlouva na dobu neurčitou u daného dodavatele, v Kč vč. DPH, data k 3. 11. 2023 Zdroj: ceníky dodavatelů, návrh ERÚ

Celkové náklady na elektřinu pro ohřev vody se lidem u ČEZ se sazbou D25d a roční spotřebou 3,6 MWh meziročně vyšší o 1,7 procenta, tedy o 558 Kč. Zatímco letos platili 30 478 Kč za rok, v příštím roce zaplatí 30 996 Kč s DPH. Oproti ceně ze začátku roku 2022 vzroste o 32,2 procenta.

Pokud rodina u E.ON používá elektřinu i na ohřev vody, její roční náklady se u E.ON zvednou o 1,7 procenta. Z 30 468 Kč celková roční částka vzroste na 30 996 Kč. Pokud vezmeme v úvahu ceny roku 2022, vzrostou náklady domácnosti na elektřinu o 32,2 procenta.

Oproti zastropované ceně klesne u innogy v sazbě D25d cena silové elektřiny na 5111,4 Kč s DPH. Po přičtení regulované složky v nové výši budou lidé v příštím roce platit 32 000 Kč při spotřebě 3,6 za rok. Jde tak o meziroční nárůst o pět procent z 30 465 Kč.

U Centropolu letos klesla cena silové elektřiny po posledním zlevnění na 5 428 Kč s DPH. Pokud by celý letošní rok platili strop, jejich roční náklady by se vyšplhaly na 30 465 Kč, ale i přes pokles ceny čisté elektřiny zaplatí v příštím roce (pokud by nedošlo k dalšímu poklesu neregulované složky) 33 025 Kč, tedy o 8,4 procenta více.

Zákazníci MND, kteří ohřívají vodu elektřinou, budou platit 5312 Kč za MWh silové elektřiny. Jejich celkové roční náklady se tak v roce 2024 dostanou na 32 243,7 Kč včetně DPH. Letos by však platili o 5,8 procenta méně, tedy 30 468 Kč s DPH.

U PRE pak lidé v sazbě D25d od ledna zaplatí 33 057 Kč. V porovnání s cenou, kterou platili před zářijovým zlevněním v roce 2023, se liší o 8,3 procenta. Roční náklady by letos odpovídaly 30 526 Kč a před rokem 32 289 Kč, tedy o 2,4 procenta více.

Meziroční zlevnění však čeká některé spotřebitele, kteří elektřinou vytápějí svůj dům. U sazby D57d v produktu na dobu neurčitou u ČEZ a E.ON je patrný mírný pokles celkových meziročních nákladů na elektřinu v řádech desetin procent. U zbytku dodavatelů však roční platby porostou o jednotky procent vlivem nárůstu regulované části.

Kolik stojí elektřina Domácnost elektřinou ohřívá vodu a topí Dodavatel E.ON ČEZ Centropol Innogy MND PRE Cena silové elektřiny VT (za MWh) 5 035,00 4 791,60 5 221,15 5 111,04 5 291,00 5 869,71 Cena silové elektřiny NT (za MWh) 4 770,00 4 791,60 5 097,73 5 111,04 5 076,00 5 506,71 Cena distribuce VT (za MWh) 804,23 804,23 804,23 804,23 804,23 804,23 Cena distribuce NT (za MWh) 530,09 530,09 530,09 530,09 530,09 530,09 Systémové služby (za MWh) 311,78 311,78 311,78 311,78 311,78 311,78 POZE (roční platba) 4 911,39 4 911,39 4 911,39 4 911,39 4 911,39 4 911,39 Roční platba za jistič 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 Stálá platba (za rok) 1 440,00 1 669,80 1 408,44 1 524,60 1 884,00 1 582,68 Celková cena za silovou elektřinu 39 387 39 291 41 929 41 911 41 845 45 529 Celková cena za regulovanou složku a stálou platbu 19 345 19 575 19 314 19 430 19 789 19 488 Celkem za rok 58 732 58 866 61 242 61 340 61 634 65 017 Pozn.: sazba D57d, jistič do 3x25 A včetně, bez dalších regulovaných plateb, roční spotřeba 8,2 MWh (VT 12 %, NT 88 %), distribuční území ČEZ, smlouva na dobu neurčitou u daného dodavatele, v Kč vč. DPH, data k 3. 11. 2023 Zdroj: ceníky dodavatelů, návrh ERÚ

Zákazníky ČEZ, kteří elektřinou topí, čeká zlevnění ročních nákladů konkrétně o 0,5 procenta z 59 162 Kč na 58 866 Kč s DPH. Oproti cenám z doby, kdy ještě neplatily vládní stropy, se náklady zvýší o 38 procent ze 42 577 Kč.

Stejně tak u E.ON, který zlevní o 0,7 procenta. Z 59 162 Kč roční náklady spadnou na 58 732 Kč. Oproti roku 2022 však platby vzrostou o 49,8 procenta. Tehdy tato skupina klientů platila 39 219 Kč za rok.

U innogy a Centropolu jsou o něco vyšší částky, ale nárůst celkových nákladů se liší pouze o dvě desetiny procenta. Pokud by letos byli zákazníci innogy a Centropolu na zastropovaných cenách, platili by ročně 59 162 Kč. Od příštího roku by však se spotřebou 8,2 MWh platili 61 340 Kč u innogy, případně 61 242 Kč u Centropolu.

Podobně na tom budou i ti, kteří elektřinou topí a ohřívají vodu, se smlouvami na neurčito u MND. Oproti celkovým nákladům 59 161,52 Kč za rok 2023 by se jim roční částka za elektřinu zvedla o 4,2 procenta na 61 633,73 Kč. Oproti roku 2022 se však nárůst pohybuje na úrovni 45 procent, neboť se do něj propisuje nejen regulovaná část, ale i cena čisté elektřiny.

Rozdíl pocítí i zákazníci PRE v sazbě D57d. Se spotřebou 8,2 MWh ročně vzroste jejich roční platba o 9,8 procenta. Z 59 220 Kč jejich náklady vyšplhají k 65 017 Kč. Před rokem by však platili 42 577 Kč, tedy o 52,7 procenta méně, než tomu bude v příštím roce. Cena za regulovanou složku (včetně stálé platby) se totiž zvýší na 19 488 Kč ročně z letošních 9610 Kč.

Pro srovnání cen regulované složky byly použity ceny distribuce platné pro největší distribuční území ČEZ Distribuce. Výpočty nezahrnují ani platbu za činnost operátora trhu, která však činí nižší jednotky Kč měsíčně. V kalkulaci se zohledňují platby za jistič neboli rezervovaný příkon, protože ty zákazník platí podle typu svého jističe.