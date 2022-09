Michl: Je možné, že inflace na podzim dosáhne úrovně 20 procent

Ta v meziročním vyjádření klesla z červencových 17,5 procenta na 17,2 procenta v srpnu. Centrální banka přitom v obou měsících čekala výrazně vyšší růst. Cenová dynamika klesá také v meziměsíčním vyjádření, po sezonním očištění již čtvrtý měsíc v řadě. Guvernér Michl na tiskové konferenci ve svém projevu ovšem připustil, že inflace by mohla na podzim dosáhnout hodnot kolem 20 procent.

„Zářijové tempo zdražování by se mělo pohybovat v podobných intencích, takže pro prudké navyšování sazeb není důvod. Jelikož je výsledek čtvrtečního zasedání v souladu s očekáváním, koruna na něj téměř nereaguje a drží se v blízkosti 24,67 Kč/EUR a 25,40 Kč/USD,“ komentuje výsledek zasedání analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Je ovšem podle něj otázkou, zda bude tento přístup dlouhodobě udržitelný. Pod tlakem totiž zůstává česká koruna, které nesvědčí ani probíhající evropská energetická krize, ani nárůst globální averze k riziku, který stahuje kapitál do bezpečnějších přístavů.

Důležité je pro finanční trh také to, co zaznělo na tiskové konferenci ohledně dalšího intervenování ve prospěch koruny. Česká měna se totiž vůči euru znovu dostává do pásma kolem 24,60 až 24,75 Kč/EUR, kde ČNB v předchozích měsících intervenovala proti jejímu oslabování. Guvernér Michl zopakoval, že centrální banka bude kurz koruny proti výrazným výkyvům i nadále bránit.