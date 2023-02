Inflace opět vyskočila. Jsme na vrcholu, tvrdí ČNB

Leden by ale podle ČNB měl představovat už vrchol inflace. V dalších měsících bude podle ní tempo růstu cen zvolňovat a ve druhém pololetí by měla inflace klesnout pod deset procent. Za celý letošní rok ČNB odhaduje průměrnou inflaci 10,8 procenta po loňských 15,1 procenta.

Podle analytika Tomáše Volfa ze společnosti Citfin se inflace v dalších měsících bude snižovat, a to poměrně rychle. „Na konci roku by nebylo překvapením, kdyby ceny rostly jednociferným tempem. Hlavním důvodem bude vysoká srovnávací základna s rokem 2022,“ vysvětluje důvod.

„Jsou zde ovšem i další důvody, proč by cenový růst měl zpomalovat, respektive některé ceny i klesat. Tím prvním je nepochybně výrazné zlevnění námořní dopravy, díky níž sem proudí spotřební zboží z Asie. Měla by konečně zafungovat i slabá poptávka, kterou každý měsíc potvrzuje vývoj maloobchodních tržeb. Pokles zájmu spotřebitelů by měl ještě zvýšit tlak na pokles marží,“ uvedl.