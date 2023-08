Drahá ropa žene cenu paliv vzhůru. S naftou zdražuje i benzin

Do ceny benzinu se nyní propisuje především drahá ropa. „Zatímco na začátku července byla ropa 75 dolarů za barel, tak dnes se pohybuje kolem 85–86 dolarů za barel,“ říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

Očekává se, že nižší produkce přetrvá i do září. „Na to reagují i burzy. Zvyšují se proto ceny motorové nafty i benzinu,“ vysvětluje Loula. Na růst cen má však podle něj vliv také to, že v létě je hlavní motoristická sezona a poptávka po pohonných hmotách se zvyšuje.