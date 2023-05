Horská o inflaci: Selhání je na straně ČNB, ale i vláda má máslo na hlavě

Premiér Petr Fiala (ODS) na to zase reagoval prohlášením, že za současnou míru inflace je zodpovědná hlavně politika ČNB a guvernér by to neměl házet na vládu. Naopak místopředseda hnutí ANO a exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vrátil úder zpět do Strakovy akademie, když řekl, že za inflaci má odpovědnost kromě ČNB i vláda. Vládu kritizuje za to, že nevyužila fiskální zdroje, které má k dispozici.