Světové trhy čelí nejčernějšímu výhledu za 12 let

Rizik pro globální trhy se i v roce 2023 objevuje několik. Asi nikoho nepřekvapí, že jednu velkou nejistotu tvoří stále vysoká inflace, se kterou se banky napříč světem snaží bojovat – některé úspěšněji, jiné méně. Rizikem je pochopitelně i pokračující krvavý konflikt na Ukrajině, i možné ekonomické klopýtnutí Číny.

Optimisté mezi ekonomy a investory vesměs sází na to, že centrální banky postupně přejdou ke snižování úrokových sazeb a že Čína se kompletně vymaní z izolace a vojenský konflikt na Ukrajině poleví. Druhá skupina však bere v potaz právě zmíněná hrozící rizika, která mohou kapitálové trhy opět uvrhnout do chaosu, který byl charakteristický pro loňský rok.

K tomu můžeme přidat i neblahé vyhlídky pro globální hospodářský vývoj v letošním roce. Ty jsou v souladu i s nedávným průzkumem poradenské společnosti PWC, na jehož základě téměř tři čtvrtiny generálních ředitelů ve světě počítají s letošním propadem ekonomiky.

Jde o nejpesimističtější výhled klíčových šéfů na globální hospodářský růst za 12 let průzkumu. Průzkumu se zúčastnilo loni v říjnu a listopadu 4410 generálních ředitelů ze 105 zemí. Na prvních místech žebříčku globálních hrozeb se umístily inflace, makroekonomická rozkolísanost a geopolitické konflikty, zatímco rizika kybernetická a klimatických změn očima ředitelů proti stavu před rokem klesla.

Zakořeněná inflace

„Trhy vesměs očekávají, že se inflace během 12 měsíců pěkně spořádaně vrátí do svého pásma,“ uvedl portfolio manažer Matthew McLennan z First Eagle Investment Management. To podle něj ale může být velká chyba, protože existuje reálné riziko, že růst mezd a tlaky na straně nabídky, jako jsou zvýšené náklady na energie, budou nadále inflaci živit.

To by mohlo znamenat, že centrální banky v čele s tou americkou (Fed) se snižováním úrokových sazeb jen tak nezačnou. Trhy přitom nyní počítají s tím, že by k těmto krokům mohly přistoupit přibližně v polovině roku. Tím by akcie pravděpodobně dále klesaly, dolar naopak posiloval a rozvíjející se trhy by dostaly další ránu.

Vyšší náklady na půjčky kvůli vyšším úrokovým sazbám by zároveň mohly vyvolat hlubší recesi, která by dopadla i na investory, upozorňuje řada ekonomů.

„Americká centrální banka přicházející inflaci včas neviděla a při snaze s ní bojovat by si ani nemusela všimnout blížící se finanční pohromy. Je dost pravděpodobné, že Fed riziko finanční katastrofy podceňuje,“ upozorňuje McLennan z First Eagle Investment Management.

Klopýtání Číny

Dalším rizikem pro globální trhy může být potenciální pokles hospodářství v Číně. Čínské akcie měřené indexem Shanghai Composite sice vzrostly ze svého říjnového minima přibližně o 35 procent díky vyhlídce, že se druhá největší ekonomika světa znovu plně otevře po dlouhých a přísných lockdownech, ale proti tomuto optimismu stojí nebezpečí v podobě přehlcení zdravotnického systému v důsledku prudkého nárůstu infekcí.

Přeplněné nemocnice a fronty v pohřebních ústavech vyvolaly v posledních týdnech znepokojení a byly doprovázeny poklesem sociální mobility ve velkých městech.

„Křivka infekcí v Číně poroste a dosáhne vrcholu jeden nebo dva měsíce po čínském Novém roce,“ domnívá se Marcella Chowová, globální tržní stratéžka z JPMorgan Chase. Očekává, že se zemi podaří znovu „zprovoznit“, ale stále varuje před riziky, pokud jde o vývoj koronavirové pandemie.

Oživení čínských akcií proto zůstává křehké a jakákoli vyhlídka na pokulhávání ekonomické aktivity by oslabila poptávku na komoditních trzích, zejména po železné rudě a průmyslových kovech, jejichž významným producentem je právě Čína.

Čína je za Spojenými státy druhou největší ekonomikou na světě. Analytici na letošní rok předpovídají růst ekonomiky o 4,9 procenta a vesměs očekávají, že zmizí faktory, které nejvíce brzdily hospodářský růst. To je například politika nulové tolerance covidu, ale i propad v sektoru nemovitostí.

„Hospodářský růst Číny se v loňském roce propadl na pouhá tři procenta, což je téměř polovina z 5,5 procenta, které si stanovila vláda. Tento slabý výkon přiměl úřady k tomu, aby zrušily tři roky starou politiku nulového covidu a vydaly se na cestu růstu rychlým oživením druhé největší ekonomiky světa,“ říká tržní stratég Ben Laidler ze společnosti eToro.

Geopolitické napětí

Jak už bylo v úvodu zmíněno, velkým otazníkem zůstává, jak se bude vyvíjet rusko-ukrajinský konflikt, který v roce 2022 zneklidnil globální trhy v opravdu velké míře. Na druhou stranu, eskalace mezi Čínou a Tchaj-wanem už v letošním roce má podle britského týdeníku The Economist pravděpodobnost „jen“ 17 procent, což může být alespoň mírná úleva.

„Pokud by se válka na Ukrajině zhoršila a kdyby se NATO více nebo přímo zapojilo do vojenských akcí a sankce by se zpřísnily, bylo by to pro globální trhy dost negativní,“ řekl John Vail, hlavní stratég pro globální trh ve společnosti Nikko Asset Management.

Sankce proti ruským obchodním partnerům, zejména proti Indii a Číně, by podle Vaila zesílily účinek současných omezení v okamžiku, který je pro světovou ekonomiku nebezpečný. „Pro svět by to znamenalo velký nabídkový šok, pokud jde o potraviny, energie a další položky, jako jsou hnojiva, některé kovy a chemikálie,“ řekl.

Snad ještě znepokojivějším scénářem by bylo použití taktické jaderné zbraně ze strany Ruska – hrozba, která se sice zdá být vzdálená, ale vůbec ne nemožná. To by mohlo okamžitě ukončit ukrajinský export zemědělských produktů z Ukrajiny.

Odborníci z Raiffeisenbank považují válku na Ukrajině za velkou nejistotu a její další vývoj je podle nich těžko předvídatelný, přičemž na finanční trhy může vnášet silné negativní, ale i pozitivní impulzy.

„Z pohledu příštích několika měsíců očekáváme ještě vysokou kolísavost finančních trhů. Světová ekonomika začíná zpomalovat a některé regiony směřují do recese. Scénář zpomalení či recese ještě není zcela započítán v cenách, zejména akcií. Nevylučujeme proto další poklesy akciových trhů. Na druhou stranu se otevírají nové a dlouhodobé příležitosti k nákupu akcií kvalitních firem, to je velmi příznivá zpráva,“ uvádí ve svém výhledu experti z Raiffeisenbank.

Poklesy na rozvíjejících se trzích

Určitým rizikem může být obecně pro globální trhy rovněž vývoj na rozvíjejících se trzích. Rozvíjející se trh je země, která je v procesu rozvoje své ekonomiky a finančních trhů a která ještě není považována za rozvinutý trh.

Rozvíjející se trhy se obvykle vyznačují relativně nízkým příjmem na obyvatele, nižším stupněm hospodářského rozvoje a méně stabilním politickým a finančním systémem. Často je u nich vyšší riziko finanční nestability a mohou být zranitelnější vůči ekonomickým šokům. Zároveň však mají tendenci nabízet investorům vyšší potenciální výnosy díky svému potenciálu rychlého růstu.

Mnoho ekonomů sice očekává, že v letošním roce bude posílený dolar oslabovat a že budou klesat náklady na energie, což jsou dva faktory, které by zmírnily tlak právě na tyto trhy.

Jakékoli selhání snahy omezit inflaci by ovšem oslabení dolaru zmařilo. A podobně i zintenzivnění války na Ukrajině je jen jedním z mnoha rizik, které by mohlo znovu zvýšit ceny energií.

„Je možné, že prožijeme další rok, kdy se rozvíjející se trhy budou potýkat s problémy. Rostoucí americký dolar by působil proti rozvíjejícím se zemím, protože mnohé z nich platí dluhy v amerických dolarech,“ řekl Shane Oliver, investiční stratég společnosti AMP Services.

Tento scénář by byl obzvláště bolestivý pro vlády rozvíjejících se zemí, které by musely nést ještě větší břemeno dluhu navýšeného o rostoucí dolar.