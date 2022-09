Inflace, nebo recese. Americká centrální banka už si vybrala

Na tiskové konferenci opět guvernér Powell připomněl, že inflaci chce stlačit za každou cenu, i pokud by to mělo znamenat recesi v americké ekonomice. Očekávané kroky centrální banky odhalila nově zveřejněná prognóza, která trhům dala jasně najevo, že Fed se zvyšováním zatím nehodlá polevit.

Příští rok by se podle prognózy základní úroková sazba mohla vyšplhat až do pásma 4,50 až 4,75 procenta. V tu dobu by podle šéfa Fedu měly být reálné úrokové sazby již bezpečně pozitivní, a to podél celé výnosové křivky.