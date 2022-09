Vytáhne Fed jestřábí drápy? Čeká se, že utáhne šrouby americké ekonomice

Podle očekávání by Fed měl ve středu na závěr svého dvoudenního zasedání opět výrazně zvýšit základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu s cílem omezit stále vysokou inflaci. Základní úrok Fedu by tak stoupl do rozpětí tři až 3,25 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za 14 let.