Inflace v USA zpomaluje, výhled na další posuny sazeb zkalily pády bank

Míra inflace ve Spojených státech klesla už osmý měsíc za sebou a je nejníže od září 2021. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil na šest procent z 6,4 procenta v lednu. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnilo americké ministerstvo práce.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v únoru mírně zpomalil na 0,4 procenta z 0,5 procenta v lednu. Ekonomové však upozorňují, že meziměsíčně spotřebitelské ceny rostou dvojnásobným tempem, než by bylo potřeba, aby se inflace vrátila k dvouprocentnímu cíli Fedu. To by hovořilo pro další utažení měnové politiky.