Jak by robot spořil na důchod. Zatím neporadí, ale už brzy to umět bude

Na investory se valí obrovské množství dat a informací, které je nutné analyzovat a interpretovat, aby byly investice úspěšné. Jejich úkolem je identifikovat příležitosti a zároveň minimalizovat rizika, což ale může zabrat poměrně hodně času.

Stejně jako v mnoha jiných odvětvích by se do tohoto procesu dala zapojit umělá inteligence – včetně nových nástrojů, jakým je ChatGPT.

O jeho budoucím potenciálu se vedou v investičních kruzích velké diskuse, například by mohl pomoci vytvářet akciová portfolia nebo urychlovat tvorbu analytických zpráv. Některé zdroje uvádějí, že by mohl být v brzké budoucnosti spuštěn burzovně obchodovaný fond (ETF), který by vybíral investice právě na základě této umělé inteligence.

ChatGPT dokáže rychle a efektivně zpracovat obrovské množství informací, na jejichž základě může poskytnout analýzy, shodují se experti, jež redakce SZ Byznys oslovila.

Pomoc investorům

Podle Brandona Eychanera, odborníka na zpracování a analýzu lidského jazyka pomocí počítačů a strojového učení ze společnosti Deloitte, má ChatGPT potenciál pomoci investorům v jejich práci v několika různých oblastech. Především při zpracování velkého množství dat a dlouhého textu ve finančních zprávách společností.

„ChatGPT ukázal imponující schopnost shrnout vstupy a prezentovat informace způsobem, který je snadno srozumitelný pro různé publikum. Investor může požádat ChatGPT, aby shrnul finanční zprávu pro obchodníky, profesory, nebo dokonce osmileté děti,“ popisuje výhody nástroje.

Celkově lze podle Eychanera říci, že i když ChatGPT nenahrazuje člověkem prováděnou analýzu, může sloužit jako cenný nástroj pro investory k rychlému přístupu a porozumění komplexním finančním datům. „Jak technologie bude nadále pokračovat ve svém vývoji, možnosti využití ve finančním průmyslu se pravděpodobně budou rozšiřovat,“ předpovídá expert Deloitte.

Za přínosné pro investory považuje ChatGPT i zakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa. „Nástroj má potenciál významně zefektivnit práci. Například může být užitečný při vyhledávání a agregaci informací ohledně nějakého konkrétního cenného papíru. Dokážu si také představit, že dokáže udělat určité datové analýzy, které dnes dělají placení analytici,“ řekl SZ Byznys.

Podle Otakara Šuffnera, spoluzakladatele fintechové firmy FTMO, která se specializuje na financování obchodníků na finančních trzích, není na světě bohužel žádný nástroj včetně ChatGPT, který by dokázal předvídat, kam bude směřovat kurz sledovaného aktiva.

„Určitě je ale několik věcí, se kterými může umělá inteligence investorům či traderům pomoci. Nicméně je nutné zmínit, že ChatGPT pracuje s veřejně dostupnými daty, která nemusí být přesná a stavět svá rozhodnutí pouze na bázi umělé inteligence, bez důkladného ověření hypotézy, mi zatím přijde předčasné,“ uvedl.

„Ač mi občas jde hlava kolem z toho, co už dnes ChatGPT umí, momentální podoba, kdy umělá inteligence není připojená na internet a má data pouze do roku 2021, se mi nejeví jako užitečná pro užití v rámci investičního rozhodování,“ sdělil redakci Roman Valihrach, spoluzakladatel české kryptoměnové burzy Coinmate.

Jediný možný přínos vidí v současnosti v té podobě, že ChatGPT dokáže sumarizovat poměrně velké množství informací.

„Když do něj člověk nasype například texty shrnující události z trhů, může mu to pomoci se rozhodnout nebo takové rozhodnutí urychlit. Přímý vliv na samotné rozhodování to však dle mého názoru nemá,“ dodává.

„Většině malých a začínajících investorů může ChatGPT pomoci se získáním základních informací. Zatím sama nevytvoří individuální návrh složení investičního portfolia. Nicméně věřím, že vzhledem k tomu, v jaké formě komunikuje a odpovídá na dotazy, to brzy bude umět,“ odhaduje Jiří Hluchý, generální ředitel fintechové firmy Frenkee.

V současné verzi je to podle něj spíše obecný pomocník, který ale může dobře posloužit široké veřejnosti. „Dozví se díky ní základní principy a možnosti zhodnocení peněz. To si myslím, že je v tuto chvíli velice užitečné,“ říká.

Foto: ChatGPT +1

Analýza trhu?

Může se však investor či investiční fond v současné době plně spolehnout na ChatGPT při analýze akcií nějaké firmy? Brandon Eychaner by to rozhodně nedoporučoval.

„Pokud o tom budeme uvažovat z hlediska zpracování dat na vysoké úrovni a výkonných funkcí, které vyžadují schopnost rozhodování, vyhodnocení rizik, informovaný vhled a přístup ke znalostem reálného světa, GPT nic z toho neumí,“ zdůrazňuje.

„Jeho jedinou skutečně silnou stránkou je předpovídání toho, co bude následovat po zadání nějakého vstupu od uživatele. Takže chtít po něm, aby analyzoval nebo přemýšlel o vašich datech, a ne je jen shrnul nebo přeformuloval, znamená koledovat si o problém,“ varuje Eychaner.

Hlavsa z Fondee vidí určitý smysl v procesu investičního rozhodování. Nakonec to však podle něj vždycky bude jenom pomůcka, konkrétní závěr si analytik či investor musí udělat sám. „V tomto bych to tedy přirovnal k nástroji pro zefektivnění práce, stejně jako jím ve své době byl e-mail, internet, Bloomberg terminal (analytický finanční software využívaný především profesionálními investory či fondy, pozn. red.) nebo třeba MS Office,“ vysvětluje.

Podobně to vidí také investor Ondřej Hartman z FXstreet.cz. Rozhodování by na ChatGPT zatím nenechal, ale pro sbírání dat považuje takový nástroj za užitečný.

„Hlavně z hlediska objevování argumentů ‚proti‘, kterým podvědomě automaticky dáváme menší váhu. Také bych rád zmínil, že podobně jako automatické obchodní systémy na burze se bude zřejmě ChatGPT spoléhat na to, že se historie bude opakovat, což ale není pokaždé stoprocentně úspěšným přístupem k investování,“ upozorňuje.

Šuffner z tradingové platformy FTMO oceňuje nástroj zejména pro rychlé poznání firmy, která může být pro investora zajímavá.

„Velmi rychle zjistíte, jak konkrétní společnosti rostou, a můžete je vzájemně porovnávat. Dostanete tak dobrý přehled o výkonnosti jednotlivých firem vzhledem k celému odvětví. Nicméně ChatGPT a jiné jazykové modely jsou pro trading velmi mladé odvětví s nejasnou mírou správnosti informací,“ upozorňuje.

Ve světě financí žádná novinka

Může populární nástroj ChatGPT investorům a fondům pomoci například při správě investičního portfolia nebo k identifikaci investičních příležitostí? Investor Ondřej Hartman připomíná, že přesně matematicky definovatelná pravidla se ke správě portfolií využívají už dávno.

„Je spíše otázka, jak dlouho bude trvat, než nějaký nástroj bude portfolia spravovat a finanční manažeři nebudou chápat, na základě jakých pravidel ke správě dochází,“ říká.

Podobně to vidí i zakladatel Fondee Jan Hlavsa. „Algoritmy, které dokážou zpracovat kvanta volně dostupných dat a na jejich základě obchodovat a zároveň se učit z historie, se už desítky let používají. Některé specializované zahraniční hedgeové fondy (rizikové fondy téměř nepodléhající regulaci, pozn. red.) se přímo na to zaměřují - některým to funguje více, jiným méně. Nakonec je to o kvalitě nastavení algoritmu a kvalitě dat, která algoritmus zpracovává,“ vysvětluje.

Podle Brandona Eychanera z Deloittu je hledání investičních příležitostí za pomoci nástroje ChatGPT zatím nepředstavitelné.

„V současné době ChatGPT nic takového neumí, umí pouze generovat text, tabulky a brzy i obrázky. ChatGPT může pomoci začátečníkům seznámit se s investováním a s procesy spojenými s průzkumem trhu, ale nemůže syntetizovat data, dávat doporučení, přistupovat k informacím o akciovém trhu, kriticky přemýšlet o datech nebo být použit jako finanční poradce,“ upozorňuje na nedostatky nástroje.

Ne všem se logicky tento nástroj umělé inteligence, alespoň prozatím, zamlouvá. A to platí i pro samotné ohnisko světových financí na Wall Street. Například investiční banky Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs či Wells Fargo patří mezi ty, které nějakým způsobem omezily, či přímo zakázaly používání nového nástroje pro pracovní účely.