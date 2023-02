Jurečka chce změnit systém zvyšování důchodů

Způsob zvyšování důchodů by se mohl od příštího roku změnit. Upravit by se měla pravidla pro běžnou i mimořádnou valorizaci. ČTK a České televizi to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh nového nastavení by chtěl představit do několika týdnů. Zmínil návrat k dřívějšímu mírnějšímu navyšování.

Změny by měly předcházet důchodovou reformu. „Budeme připravovat v letošním roce i před celkovým balíkem důchodové reformy materiál, který by měl upravit legislativní podmínky valorizace – ať už řádné, nebo mimořádné. Budeme chtít napravit rozdíly, které vznikají, jinak se nám nůžky mezi níže příjmovými a vysoce příjmovými seniory ještě víc rozevírají,“ uvedl Jurečka. Řekl, že parametry by chtěl představit do několika týdnů.

Na valorizace stát vydává vysoké desítky miliard korun. Podle zástupce ředitele think tanku IDEA CERGE-EI a poradce ministra práce a sociálních věcí Filipa Pertolda jsou senioři s nízkými důchody stále v situaci, kdy si chodí pro nepojistné sociální dávky, což pro stát znamená další výdaje.

„Kdyby to bylo na mně, nastavil bych podlahu – minimální výši valorizace a strop, pro ty, kdo mají důchody vyšší. Nízkopříjmoví důchodci mají spotřební koš nastavený tak, že dávají vysoké procento výdajů na bydlení a energie, a proto mají při inflaci 17–18 procent mnohem rychleji rostoucí výdaje,“ uvedl Pertold pro Seznam Zprávy v pořadu Ptám se já. Inflace v prosinci dosáhla 15,8 procenta.

Systém valorizací podle Pertolda potřebuje celkovou změnu, aby reflektoval možnost vysoké inflace. „Valorizace mají mít standardní složku, kdy je inflace nižší než výše nominálních mezd. Mimořádná složka má řešit mimořádné situace. Byl bych pro to, aby mimořádné valorizace byly nastavené nějakým sociálně ohleduplným způsobem, ale tak, aby to bylo fiskálně udržitelné,“ vysvětlil.

Jurečka také zmínil návrat k mírnějšímu navyšování o třetinu růstu reálné mzdy místo o polovinu. Doporučila to kvůli zadlužování státu i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle ní by se měl při valorizaci brát v potaz i pokles reálných mezd. Do navýšení penzí by se růst výdělků pak promítal až po dorovnání mzdového propadu, radí NERV. Navyšování o polovinu se dostalo do zákona jako poslanecký návrh ve Sněmovně před předminulými sněmovními volbami.

Podle expertů by se měla rychle upravit pravidla mimořádných valorizací. Odborníci poukazovali na to, že si při nich méně polepšili lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Mimořádné valorizace loni zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun.

Podle Jurečky je kvůli dopadům na státní rozpočet „poptávka od odborné veřejnosti i napříč politickým spektrem“ ke změně valorizačního vzorce. Podotkl, že letní mimořádné valorizace se změny nedotknou. Řádné lednové navýšení penzí příští rok by se už novými pravidly řídilo, dodal Jurečka.

V minulém roce se důchody zvyšovaly celkem třikrát – řádně v lednu a mimořádně kvůli inflaci v červnu a září. Na tři přidání bylo potřeba navíc téměř 57 miliard korun. Letos se penze zvedaly v lednu, kdy průměrný starobní důchod vzrostl na 19 438 Kč.

S další mimořádnou valorizací kvůli inflaci se počítá v létě. „Průměrné zvýšení důchodů by se mohlo pohybovat mezi 700 až 1000 korunami,“ řekl ke konci ledna Jurečka v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Podle schváleného rozpočtu se letos na důchody vyplatí o 62,5 miliardy korun víc, než se na ně vybere na pojistném. Tato částka nezahrnuje ale ještě výdaje na mimořádnou valorizaci.

Penze se skládají ze dvou částí. Solidární pevná výměra je stejná pro všechny a zásluhový procentní díl odráží odpracovanou dobu, odvody z výdělků a počet vychovaných dětí. Důchody se valorizují vždy od ledna o růst cen a od roku 2018 o polovinu růstu reálných mezd, do té doby to bylo o třetinu růstu. Přidávaná částka se rozloží mezi zásluhový a solidární díl, který musí odpovídat deseti procentům průměrné mzdy.