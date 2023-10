Křetínský: Evropa udělala tři chyby, teď nedokáže konkurovat USA ani Číně

Třetí chybou bylo podle českého podnikatele nedostatečné zajištění evropské konkurenceschopnosti vůči Spojeným státům. Poukázal na to, že cena megawatthodiny plynu v USA je 11 až 12 eur, zatímco v Evropě je to 50 eur. Podobně cena elektřiny v USA je 40 eur, zatímco v Evropě činí 140 eur. „Nehlídáme si v Evropě konkurenceschopnost,“ varoval.

Křetínský navrhl, aby Evropa přistoupila k dekarbonizaci jinak. Místo toho, aby dávala příklad ostatním, měla by nabízet řešení. „To neznamená nesnižovat emise, ale dělat to racionálně a efektivně,“ poznamenal. Český miliardář v závěru debaty vyjádřil také svůj názor směrem k bitcoinu. „Kryptoměny pro EPH tématem nikdy nebyly a ani nebudou. Srovnal to s tím, jak se za komunismu lidé dokázali „fackovat“ za to, kdo v obchodě získá céčka. „Já céčka kupovat nechci,“ řekl.