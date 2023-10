Předpověděl největší krizi a říká: Do bitcoinu investují jen blázni

Ve Foru Karlín Taleb hovořil také o současném úzce propojeném světě. „Svět je dnes mnohem propojenější než v minulosti. To, co se dříve stalo v průběhu 300 let, se dnes stihne za čtyři dny,“ uvedl současný profesor na Newyorské univerzitě.

Autor světových bestsellerů v poslední části diskuze směřoval kritiku ke kryptoměnám, o nichž se tradičně vyjadřuje velmi negativně. „Jsou pouze jakousi alternativou a nenesou v sobě nic pozitivního. O kryptoměny lidé brzy ztratí zájem, jsou totiž křehké a trhem manipuluje jenom pár lidí, a to může být do budoucna velký problém,“ myslí si Taleb.

„Aktuálně nás ovlivňují dvě bezpečnostní krize, jedna je kousek od nás na Ukrajině, druhá v Izraeli. Obě dvě se liší, ale jsou pro nás velkou výzvou. Obě krize nás ovlivní na několik desetiletí dopředu. Vláda ale dělá vše pro to, aby naše země byla v bezpečí. Investujeme rekordní peníze do armády a bezpečnosti, prohloubili jsme spolupráci s USA. Má vláda také převzala zodpovědnost za to, co dříve dělaly soukromé firmy nebo jiné státy,“ uvedl Fiala.