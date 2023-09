Stát přebírá plynovody, vláda schválila nákup Net4Gas

Vláda schválila převzetí firmy Net4Gas spravující tuzemskou síť páteřních plynovodů. Po nedávné koupi šesti podzemních zásobníků jde o další, podstatně větší vstup státu do energetiky.

Plynovody dnes patří napůl investičním fondům německé pojišťovny Allianz a kanadské společnosti Borealis Novus Parent. Do roku 2013 patřily německé skupině RWE, která je získala v rámci privatizace státního podniku Transgas. Páteřní trubky s plynem budou patřit firmě ČEPS.

Současní vlastníci dávali už delší dobu najevo chuť z Česka odejít kvůli útlumu původního podnikání. Tím byl tranzit ruského plynu přes Česko do Německa. Po ruském vpádu na Ukrajinu totiž tranzit skončil. Výsledkem je už nyní velký propad tržeb, bez kterých Net4Gas nemá jak splácet své dluhy nabrané v minulosti ve vidině, že Rusko bude Evropu zásobovat navěky.

Kvůli změně situace se teď o Net4Gas zjednodušeně mluví jako o „firmě za korunu“ – a bude důležité sledovat, jakou cenu stát ve skutečnosti zaplatí a kolik dluhů na sebe po současných vlastnících vezme. Trubky Net4Gas mají pro Česko strategický význam v tom, že skrz ně vede plyn do menších distribučních sítí zásobujících koncové zákazníky. Jinými slovy – bez infrastruktury Net4Gas by nebylo jak plyn do Česka dostat a rozvést.