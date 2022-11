Michl: Měnová politika by v příštích šesti letech měla být přísnější

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl ve středeční přednášce na Masarykově univerzitě v Brně uvedl, že současná hlavní úroková sazba centrální banky už tlumí tuzemskou hospodářskou aktivitu. Základní úrok je od června na úrovni sedmi procent, což je nejvýše od roku 1999. Od Michlova červencového nástupu do čela ČNB se sazba neměnila.

„Měnová politika by v příštích šesti letech měla být relativně přísnější, respektive úroky relativně vyšší, než tomu bylo šest, deset let před covidem. Potřebujeme motivovat lidi, firmy, ale i vládu ke spoření. Jedině tak bude méně dluhů,“ řekl guvernér ČNB. Omezení dluhů by snížilo inflační tlaky a vyšší spoření vytvořilo kapitál pro budoucí investice.