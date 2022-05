Návrat k normálu. Na podzim budou úroky nad nulou, řekla šéfka ECB

Zatímco dříve šéfka ECB Christine Lagardeová považovala, podobně jako například americký Fed, inflaci za dočasný fenomén, nynější růst cen tažený i válkou na Ukrajině ji donutil ke zveřejnění konkrétního jízdního řádu – první zvýšení v létě, na podzim úroky nad nulou. Uvedla to agentura Bloomberg .

„Očekávám ukončení nákupů dluhopisů v programu APP na začátku třetího čtvrtletí,“ odkázala agentura Bloomberg na pondělní odkaz na blogu Christine Lagardeové. „To nám při našem setkání na konci července umožní pohnout s úroky nahoru, jak jsme ostatně avizovali. S ohledem na naši aktuální prognózu bychom se měli z negativního úrokového teritoria dostat na konci třetího čtvrtletí,“ doplnila Lagardeová. To by tedy odpovídalo dvěma zvýšením o 25 bazických bodů.

Pro Česko by mohly vyšší úroky v eurozóně přinést slabší kurz koruny vůči euru. Česká měna totiž nyní těží z výrazného rozdílu mezi úročením v Česku a v eurozóně, což zvyšuje její atraktivitu. Pokud by ČNB s úroky pod vedením budoucího guvernéra Aleše Michla nešla nahoru, tak by se tento rozdíl začal snižovat.