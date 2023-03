Napětí ve světě velkých financí: Pády bank a strach o peníze den po dni

Potenciálně větší hrozby se kromě regulačních orgánů rozhodly řešit i velké a globálně významné americké banky. Ve snaze utlumit obavy z možného prohlubování bankovní krize se skupina jedenácti velkých bankovních institucí v USA rozhodla podpořit regionální finanční ústav First Republic Bank a vložit do něj desítky miliard dolarů. To vše v průběhu jen několika dnů.