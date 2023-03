Bankovní systém v USA je robustní, uklidňuje analytik

Do podobné skupiny patří i PacWest, Western Alliance nebo First Republic. Určitý stres může zachvátit regionální banky, které jsou menší. Nicméně americký Fed (centrální banka USA, pozn. red.) poskytl nový program, který finančním domům poskytuje likviditu. Ten by měl nabídnout krátkodobé úvěry při ručení cennými papíry. V případě likviditního šoku by tak banky nemusely tato aktiva vyprodávat.