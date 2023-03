Tři banky šly za týden ke dnu. Fed zasahuje

Ve Spojených státech uzavřely úřady další banku – Signature Bank je v pořadí už třetí po Silicon Valley Bank a Silvergate, která se dostala do potíží. Ekonomové se začínají obávat, aby pád těchto bank nedestabilizoval celý finanční systém. Vysoké náklady na půjčování peněz způsobily, že některé banky nedokázaly udržet svou likviditu a dostaly se do problémů.

„Silicon Valley Bank je 16. největší banka v USA, takže je její krach velkou událostí pro celý trh. Výhodou je, že už má Fed s podobnou situací zkušenosti, a to z roku 2008. Krachem této banky se přitom nezabývá pouze Fed, ale také britská a francouzská centrální banka. To jenom ukazuje mezinárodní přesah celé záležitosti,“ vysvětluje Zdeněk Zaňka, investiční analytik a partner RoboMarkets.

Americký Fed také oznámil nový program termínovaného financování bank, který nabízí bankám jednodušší podmínky úvěrů než obvykle. K dispozici je 25 miliard dolarů. Tyto kroky by měly přinést větší stabilitu finančnímu systému a snížit obavy z budoucích krizí.

Americké úřady se rozhodly přijmout mimořádná opatření, aby po nedávném kolapsu banky Silicon Valley zvýšily důvěru ve finanční systém. Nová „pojistka“ pro banky byla zavedena s cílem ochránit vklady po celé zemi, což by mělo přinést větší stabilitu a bezpečnost finančního systému.

„Následky krachu SVB se budou odvíjet podle toho, jak budou centrální banky flexibilní. V tomto případě by ale mohly jednat rychle. Je potřeba si uvědomit, že samotný stát Kalifornie má silnější ekonomiku než drtivá většina zemí na světě. Silicon Valley je pro Ameriku strategicky velmi významné území, proto očekávám rychlé jednání. Fed nenechá SVB padnout, aby to případně nespustilo lavinu problémů u dalších bank,“ myslí si Zaňka.

Americká vláda tehdy podle něj vložila do těchto finančních institucí mnoho peněz, ale zpětně na tom vydělala. Od této události si už prostřednictvím prioritních akcií Fed vyplatil zpátky více než dvojnásobek toho, co do společnosti vložil.