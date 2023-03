Frait z ČNB: České banky jsou silné a nezávislé, Credit Suisse jim neublíží

„Tuzemské banky jsou dostatečně regulované a jejich velkou výhodou je to, že mají hodně peněz. I kdyby tu náhodou nějaký tlak na odliv vkladů byl, banky by mohly jednoduše použít fondy, které mají u ČNB. Celková bilance bank dosahuje kolem deseti bilionů korun, přičemž u ČNB mají uloženo 2,6 bilionů korun. Z tohoto pohledu se struktura aktiv jeví jako defenzivní. Na druhou stranu, bankovní systém je založen na kredibilitě, a pokud by začala postupně vyprchávat, mohly by být banky v ohrožení,“ uvedl Pfeiler.