Německo by mělo zvážit, zda neuvolnit dluhovou brzdu, uvedl MMF

„Dluhová brzda Německa je nastavena na relativně přísné úrovni, takže roční limit čistého zadlužení by se mohl zmírnit přibližně o jeden procentní bod HDP, přičemž poměr dluhu k HDP by měl stále klesající tendenci,“ uvedl měnový fond. Berlínu by to podle něj poskytlo větší prostor pro „velmi potřebné“ veřejné investice.