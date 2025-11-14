Objem hypoték v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy korun

Článek
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v říjnu hypotéky za 38,8 miliardy korun, což je proti září nárůst o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly o procento na 29,4 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,48 procenta ze zářijových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„Navzdory říjnové korekci zůstávají hypoteční čísla velmi silná. Na vyšších úrovních se drží i jejich počty, které letos pravděpodobně o zhruba čtvrtinu překonají loňský rok, přičemž vyšší ceny nemovitostí posunou celkový objem nových úvěrů o více než třetinu,“ komentoval čísla hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
Počet nových hypoték v říjnu rovněž nepatrně klesl na 6800 kusů, což je ale o 18 procent více než před rokem. Asociace odhadla, že po sezonním očištění se jejich počet pohybuje okolo 6700, tedy jedno procento pod průměrným počtem v předchozích třech měsících.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v říjnu stoupl na 9,4 miliardy korun. To je téměř 1,5krát více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce a více než trojnásobně více ve srovnání s rokem 2023. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 24,2 procenta, což je nad téměř 17procentním průměrem v předcházejících třech letech.
Snížení průměrné sazby potvrzuje klesající trend pod pět procent naposledy zaznamenaných v červenci 2024. Její říjnová úroveň je tak o 0,42 bodu níže než sazba 4,9 procenta před rokem. To snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,1 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1000 korun. České tržní úrokové sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, v říjnu zůstaly na vyšších úrovních. Nejen tak limitují cestu k výraznějšímu poklesu hypotečních sazeb, ale v podstatě zvedají otázku ohledně jejich možného budoucího růstu.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v říjnu neznatelně klesla na 4,34 milionu korun. Je ale stále o 15 procent vyšší než 3,8 milionu korun před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v říjnu 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšila průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2300 korun.