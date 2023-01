Firmy nabízí „pomoc“ s nečekanými výdaji. Přichází splátky pozpátku

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Češi mají obavy z toho, že ačkoliv se snaží šetřit, doba je natolik nejistá, že jim peníze na nenadálé výdaje na energie, rozbité spotřebiče a další nečekané události nemusejí stačit.

Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala agentura Ipsos pro Air Bank. Téměř tři čtvrtiny Čechů by podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 525 respondentů, musely v takovém případě buď sáhnout do rezerv, nebo si vzít půjčku. Z běžného příjmu by si s náhlou platbou poradila jen třetina lidí.

Nejvíce se přitom Češi bojí navýšení plateb za energie i doplatků, u nichž nevědí, jak velké nakonec budou. Na druhém místě jsou neplánované opravy aut, kterými lidé jezdí do práce, na nákupy nebo k lékaři. Havárie v bytě a nenadálé opravy střechy, stěn či podlah se umístily v obavách lidí na třetím nejhorším místě.

Téměř polovina Čechů má strach z dalšího zdražování potravin a oprav spotřebičů. V TOP 10 největších obav mají své místo ještě navýšené splátky hypotéky nebo zvýšený nájem, růst cen benzinu či nafty, oprava elektroniky, nárůst cen oblečení a bot a zvýšené náklady na pobyt dětí s kamarády v podobě škol v přírodě, lyžařských výcviků, táborů a podobně.

„Dopady současné ekonomické situace a rostoucí výdaje pociťují i ti, kteří si dosud zvládali vytvářet dostatečnou finanční rezervu pro všechny případy. Nečekaný výdaj zatíží domácnost výrazně více, než tomu bylo v minulosti,“ říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení Doplňkové finanční služby Air Bank.

Banka tak pro klienty, kteří si na běžný účet posílají alespoň 10 tisíc korun měsíčně, vyvinula nový produkt, který jim umožní rozložit si platbu v rozmezí tří až 30 tisíc korun na tři měsíční splátky, a odložit tak nutnost uhradit velký výdaj najednou. Odložit si platby umožňují lidem i konkurenční služby jako jsou Twisto, Klarna, Skip Pay (dříve Mallpay) nebo Třetinka, v níž Alza dovoluje kupujícím zaplatit třetinu ceny a zbytek doplatit v následujících třech měsících – třeba po menších, ale četnějších částkách.

Tradiční nabídky konkurenčních firem jsou při řádném splácení zdarma, tedy bez úroku či poplatku, ale umožňují pouze rozdělení plateb, které jsou učiněny kartou v okamžiku nákupu zboží online, tedy v e-shopech.

Air bank si naopak účtuje poplatek, a to ve výši 50 korun za každou zvolenou částku ve vymezeném limitu, avšak dává lidem možnost vybrat si platbu uskutečněnou v minulosti, a to nejenom kartou, ale i převodem z účtu, a to až dva měsíce zpět. V hraničním případě si tak člověk může 31. ledna zažádat o rozložení platby učiněné 1. listopadu minulého roku, tuto částku dostane po schválení okamžitě zpět na účet a splácet ji pak bude po třetinách od února do dubna aktuálního roku.

Co to je RPSN? Zkratka RPSN znamená „roční procentní sazba nákladů“. Je uváděná jako roční procento všech nákladů z celkové výše úvěru a vyjadřuje tak skutečnou cenu úvěru. Započítává se do ní jak roční úrok, tak další platby spojené s půjčkou, jako jsou například poplatek za uzavření úvěrové smlouvy, vedení úvěrového účtu či třeba odhad nemovitosti.

Od 1. prosince 2016, má každá instituce poskytující spotřebitelské úvěry povinnost tento údaj v úvěrové smlouvě viditelně uvádět.

Banka podle svých slov nevnímá novou službu jako půjčku či platbu na splátky, ale jako „pomoc“ klientům v okamžiku, kdy uhradili velké výdaje, najednou jim přijde další nečekaná platba a oni už nemají na účtu dostatek peněz. „Prodej na splátky je spojený s impulzem při nákupu zboží. My nabízíme to, aby se klient s rozvahou podíval zpět, kterou platbu by se mu hodilo si rozložit tak, aby mu to aktuálně pomohlo k úhradě jiné nezbytné záležitosti,“ vysvětluje Benešová.

O službu projevili podle ní velký zájem současní klienti ale i pětina těch, kteří posílají svou výplatu do jiného finančního ústavu.

Air bank sice službu jako půjčku nebere, fakticky však o úvěr jde. Banka totiž bude žádosti o zpětné rozložení plateb klientům schvalovat a nedosáhne na ně nikdo, kdo je například v exekuci nebo v insolvenci anebo by chtěl peníze využít třeba na splátku jiné půjčky. Novou platbu si bude moci rozložit také až poté, co splatí tu původní.

Kvůli fixnímu poplatku není také služba zadarmo jako u konkurence. Pokud by se fixní poplatek přepočetl jako roční úrok, pak by u částky 3 000 korun vycházel na 1,67 procenta a u částky 30 tisíc na 0,17 procenta, RPSN by u horní hranice platby dosahovala 1,01 procenta, avšak u částky 3 000 korun už 10,63 procenta.

Pokud by klient nestačil půjčku splácet, měl by okamžitě informovat banku a ta mu na jeho žádost přemění neuhrazené splátky na klasický spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 9,9 procenta. Pokud by však banku předem neupozornil a se splátkou se zpozdil, pak by mu hrozil úrok z prodlení, který se počítá ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o osm procentních bodů – aktuálně tedy 15 procent.

„Nepočítáme s tím, že by něco takového běžně nastávalo. Služba je šitá na míru klientům, kteří nemají problém se splácením a jen v současné situaci potřebují pomoc,“ vysvětluje Benešová.

O pomoci klientům v těžké situaci hovoří v souvislosti se svými produkty také ostatní banky. Například Česká spořitelna připomněla, že v rámci programu Moneyback (zpětné vrácení peněz za platbu uskutečněnou kartou) loni lidem vrátila pětinu peněz z jejich předvánočních a předsilvestrovských nákupů. To je řádově více, než jaké slevy nabízejí v rámci svých „cashback“ programů ostatní banky.

„Do našich služeb nově zapojujeme speciální zvýhodnění, která podporují klienty k finančně zdravému chování. Nabídkou vysokého úročení spořicích účtů, podmíněnou pravidelnými investicemi, jsme zvýšili procento klientů, kteří si takto šetří na stáří,“ dodává mluvčí banky Filip Hrubý.

Letos chce podle něj banka paletu těchto motivačních řešení výrazně rozšířit a nabídnout je klientům jak na pobočkách, tak i v digitálním bankovnictví.

Raiffeisenbank nově od ledna nabízí sloučení i převedení pouze jedné půjčky s lepším úrokem od 6,7 procenta (RPSN 6,9 %) až do výše 800 tisíc korun při době splácení až 10 let, včetně možnosti předčasného splacení v plné, nebo částečné výši zdarma.

„Díky RePůjčce získá spotřebitel nejen nižší splátku, než kterou by zaplatil na všech úvěrech zvlášť. Převést navíc může i jen jednu půjčku. Ve většině případů nabídneme klientům lepší úrok, ale existují i další výhody, jako je například možnost vzít si i novou hotovost,“ říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí banky.

Sloučení úvěru s úrokem začínajícím na 6,9 procenta nabízí klientům také Komerční banka. „U hypoték mají naši klienti možnost v rámci refixace požádat o prodloužení splatnosti až na 30 let od data prvního čerpání hypotéky. Individuálně lze klientům nabídnout i další řešení potenciálních problémů se splácením, například prodloužení splatnosti na více než 30 let, odklad splátek, nový splátkový plán,“ vyzdvihuje v rámci „pomoci“ mluvčí banky Michal Teubner.

Konsolidaci s možností online vyřízení připomíná také Max banka. UniCredit Bank kromě sloučení úvěrů nabízí odklad splátek, ten nabízí také Fio banka, a to až o půl roku, mBank jako pomoc vyzdvihuje to, že lidé si mohou zažádat o kontokorent až do výše 300 tisíc korun při sazbách 12,9 až 18,9 procenta p. a. a mohou ho po schválení využívat opakovaně.

„Klient platí úroky pouze z čerpané částky a jen po dobu čerpání,“ připomíná mluvčí banky Kristýna Dolejšová. Pokud si tak klient půjčí částku například 5 000 Kč na 30 dnů, zaplatí 53 až 78 korun navíc podle výše úroku.

Hello Bank nabízí v případě nutnosti náhle zvýšené potřeby peněz navýšení finančních prostředků prostřednictvím nástroje, který v sobě kombinuje revolvingový úvěr s bezúročným obdobím a flexibilní splátky či platby v rámci mobilní aplikace.

„Díky HelloPay si mohou klienti všechny své výdaje bezúročně odložit na další měsíc nebo si platby rozložit dle svých potřeb a splácet pouze minimální splátku. Pokud službu nepoužívají, nic neplatí. I z toho důvodu jej více než polovina našich klientů považuje za efektivní finanční rezervu,“ říká Gabriela Pithartová, šéfka marketingu rozvoje byznysu banky.

Loni společnost nabídla lidem rozložení platby na čtyři splátky, které lze využít u obchodních partnerů. „Standardní nabídkou pro snížení výdajů je i konsolidace půjček, kterou v těchto dnech nabízíme s akčním voucherem do Alzy v hodnotě 1000 Kč,“ dodává Pithartová.

Z klasických společností nabízejících odklad splátek chystá novinky služba Skip Pay patřící ČSOB. K platbám odloženým až o 50 dní do výše 50 tisíc korun a s bezplatným získáním tříleté záruky a ročním pojištěním na veškeré kupované zboží se loni v listopadu přidala i možnost si splátky za nakoupení zboží online rozložit.

„Skip Pay se za poslední měsíce posunul z platebního nástroje pro nakupování do situace, kdy nás stále více lidí využívá jako svůj hlavní platební účet – tedy i například na placení nájemného, účtů za telefon a další služby. Tato funkce je mezi domácnostmi na vzestupu,“ říká šéf marketingu Tomáš Krásný.