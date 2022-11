Z platebních karet se stávají věrnostní. Banky lidem vracejí tisíce korun

Kdo to vyslyší, získá za svou „věrnost“ lákavou odměnu – za prosincové nákupy potravin v supermarketech Albert dostane v lednu na svůj účet 20 procent všech útrat až do výše 3 750 korun zpět, tedy maximálně 750 korun.

Mobilní bankovnictví využívá podle něj už 1,4 milionu lidí a z dat je patrné, že peníze zpět na účet za nákupy (tzv. program Moneyback, který si aktivovalo 840 tisíc lidí) využívají ve větší míře klienti, kteří se mohou v případě výpadku pravidelných příjmů dostat do finančních potíží. Průměrnému klientovi programu je přitom podle statistik 41 let.

Kdo však nakonec slevy kupujícím skutečně uhradí – banka, nebo obchodník? „Je to individuální, nicméně ve většině případů vyplácí cashback prodejce. Výjimku tvoří velké akce, kde se snažíme maximálně personalizovat využití cashbacku dle finančních potřeb klienta. Akce na nákup potravin platíme z rozhodující části my. Náš rozpočet na cashback spojený s touto slevou činí 250 milionů korun,“ dodává říká Hailich.

Air Bank se do vracení peněz za nákupy pustila před čtyřmi lety, když jí v průzkumu vyšlo, že lidé chtějí slevy za věrnost využívat, ale k věrnostním kartám mají různé výhrady. Z průzkumu tehdy vyšlo například to, že téměř polovině lidí vadí, že musejí myslet na to, aby si o slevu nezapomněli říct, a čtyřem lidem z deseti je zase žinantní si říkat o slevu nahlas před ostatními lidmi čekajícími ve frontě. Stejnému počtu lidí pak vadilo, že musí myslet na to, aby měli věrnostní kartu u sebe.