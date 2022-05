Kreditce se vyhněte obloukem, i když není na složenky

Tisícikoruny na energie, jídlo nebo splátku úvěru můžou teď chybět i v solventních rodinách. Banky lákají na „snadnou“ cestu, jak díry v rozpočtu zalátat. Kreditní karta ani kontokorent se na to ale nehodí.

„Přibývá lidí, kteří si kreditku nebo kontokorent berou. Nebude to výhodné pro vás, ale pro banku. Hrozí dluhová spirála,“ říká expertka na finance Martina Bacíková v podcastu Ve vatě.

Na první pohled vypadají kreditní i klasická debetní karta, kterou má každý v peněžence, stejně. Jenže u kreditky nedisponujete vlastními penězi, ale půjčenými. Je to úvěr. Každá koruna patří bance. Můžete nakupovat i tehdy, když vlastní peníze na účtu nemáte.

„Kreditní kartu statisticky nedoporučuju nikomu. Lidé si myslí: já nejsem součástí statistiky, já jsem ta výjimka, která na tom bude vydělávat. Na to marketing spoléhá. Banky to ale mají velmi dobře spočítané. Nebude to výhodné pro vás, ale pro tu banku,“ říká expertka.