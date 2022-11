S nakupujícími Čechy v Polsku. Pro cigarety za polovic si jezdí až z Prahy

Krabička cigaret do stovky, velké balení pracího prášku kolem dvou stovek a máslo za cenu podobnou jako v Česku při slevové akci: 110 korun za půl kila. K tomu společenské šaty, zimník, dětský kočárek, domácí pantofle nebo nový hrnec. Na velké tržnici na okraji polského lázeňského městečka Kudowa-Zdrój u českých hranic seženete téměř všechno. A podle českých nakupujících výrazně levněji a v lepší nabídce.

Vyrazili jsme zjišťovat, co Čechy na nákupy do Polska láká a jestli se cítí u tamních obchodníků nevítáni, jak by se z posledních zpráv polských médií mohlo zdát.