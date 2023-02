Češi šetří. Počet rizikových dlužníků klesá, chudí jsou však ohroženi víc

Češi si významně utahují opasky. Je to vidět na jejich chuti jít do nových půjček, vyplývá z dat klientů zaregistrovaných v Bankovním registru klientských informací a Nebankovním registru klientských informací (BRKI a NRKI).

„Ne každý v dnešní době také dosáhne na podmínky hypotéky. Viditelné je to například na srovnání věkových skupin. Zatímco klientů ve věku 15 až 24 let ubylo meziročně o 21 procent, klientů ve věku 25 až 29 let o 16 procent, tak ve věkové kategorii 45 až 54 let se jejich počet naopak o čtyři procenta zvýšil,“ doplňuje šéfka BRKI.