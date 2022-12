Jurečka navrhl nečekaně vyšší minimální mzdu, udělal ale kompromis jinde

K možnému navýšení o 1100 korun dostali zaměstnavatelé a odbory možnost vyjádřit se do úterý příštího týdne. Ministerstvo jim návrh zaslalo přednostně. Pokud by návrh prošel, zvedla by se minimální mzda z aktuálních 16 200 korun na 17 300 Kč. Zároveň by se také upravila horní částka zaručené mzdy. „Ministerstvo vychází z prognózy, podle které by průměrná mzda v příštím roce měla vzrůst o 5,3 %. Minimální mzda tak dosáhne 41 % průměrné mzdy,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý na twitteru.